Денисов рассказал, какой футбол в «Спартаке» ставит Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Жизнь всегда нас заставляет двигаться вперед. Если ты хочешь играть, то приходится подстраиваться под новые требования каждого тренера.
Что-то уходит, что-то остается. Но за сборы можно понять, чего хочет тренер.
Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля.
Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперед», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
- Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»