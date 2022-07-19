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Денисов рассказал, какой футбол в «Спартаке» ставит Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Жизнь всегда нас заставляет двигаться вперед. Если ты хочешь играть, то приходится подстраиваться под новые требования каждого тренера.

Что-то уходит, что-то остается. Но за сборы можно понять, чего хочет тренер.

Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля.

Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперед», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1172

    alefreddy 1 минуту назад

    говорилки без мастерства команды.Неликвидный актив даже узбек никому не нужен

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    Рейтинг: +14829

    NewLife 41 минуту назад

    Я хочу собрать мерседес, большой и красивый, я уже нашел на свалке какие-то железяки))

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    Рейтинг: +17105

    Garrincha58 1 час назад

    для того чтобы ставить такую игру нужны исполнители, а их в Спартаке раз два и обчёлся

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