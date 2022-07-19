Денисов рассказал, какой футбол в «Спартаке» ставит Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Жизнь всегда нас заставляет двигаться вперед. Если ты хочешь играть, то приходится подстраиваться под новые требования каждого тренера.

Что-то уходит, что-то остается. Но за сборы можно понять, чего хочет тренер.

Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля.

Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперед», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».