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  • Денисов рассказал, какой футбол в «Спартаке» ставит Абаскаль

Денисов рассказал, какой футбол в «Спартаке» ставит Абаскаль

19 июля 2022, 08:43
5

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Жизнь всегда нас заставляет двигаться вперед. Если ты хочешь играть, то приходится подстраиваться под новые требования каждого тренера.

Что-то уходит, что-то остается. Но за сборы можно понять, чего хочет тренер.

Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля.

Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперед», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Команда начала этот сезон с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» (1:1) в РПЛ.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Garrincha58
1658209829
для того чтобы ставить такую игру нужны исполнители, а их в Спартаке раз два и обчёлся
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NewLife
1658211489
Я хочу собрать мерседес, большой и красивый, я уже нашел на свалке какие-то железяки))
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alefreddy
1658213856
говорилки без мастерства команды.Неликвидный актив даже узбек никому не нужен
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Semargl18
1658218070
Хотеть не вредно... а вот мочь и уметь.. с этим бедааа
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zigbert
1658235181
Ваноли прививал примерно такой же футбол. Конечно сразу воплотить идеи тренера не всегда получается но надо к этому стремиться и прогрессировать.
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