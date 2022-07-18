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  • «В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять!». Терюшков – о каминг-ауте Касаткиной

«В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять!». Терюшков – о каминг-ауте Касаткиной

18 июля 2022, 20:48
15

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своем отношении к каминг-ауту российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Честно, мне сложно комментировать подобные заявления. Мы – русские люди! У нас есть традиционные, культурные, нравственные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение.

Все, что к нам приходит из Запада, я надеюсь, в скором времени искоренят. Мои коллеги по Государственной Думе как раз подготовили законопроект о запрете пропаганды однополых отношений.

В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой.

Пусть так живет Европа и Америка. Байден гордится тем, что в его администрации больше представителей ЛГБТ-сообществ, чем во всех других администрациях. Мне кажется, это странный повод для гордости.

Одобрять поступок Дарьи никаким образом нельзя! У нас спортсмены всегда, начиняя с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина – не лучший пример для подражания.

Наш спорт, к сожалению, сейчас переживет не лучшие времена. Как и в отношении духовно-нравственных ценностей, так и того, что касается смены спортивного гражданства.

Для многих спортсменов – это как выпить стакан воды. Они не взирают ни на что, а тренеры это поощряют! Такого нельзя допускать. Это дно», – заявил Терюшков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Терюшков Роман
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1658169462
Тут давече риму рим хвалил Терешкову помню. Посмотрим как он щас о ней петь будет))
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NewLife
1658171342
"Нужно это искоренять и жить со своей культурой." А не лучше ли искоренение начать с коррупции и воровства, а в своих постелях люди без тебя разберутся, "кусок идиота".
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Мага 13
1658173938
судя по комментариям ниже, mirumir и яиссор тоже готовятся совершить каминг-аут))))
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Dominator777
1658174297
Почитал комментарии и создалось впечатление, что на этом сайте много ********** и других членов ЛГБТ. Без обид. Чисто из содержания комментариев. Объективно.
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Viper for CSKA
1658175341
Это таких мракобесов, поборников "традиционных ценностей", как Терюшков, надо искоренять. Нормальным людям плевать, чем взрослые граждане по взаимному согласию занимаются в спальне. А вот на кой чёрт подобное трепло на народные бабки в Парламенте заседает - вопрос весьма актуальный. Одно высказывание бредовее другого. Ощущение, что в Думе он выполняет роль неофициального представителя отечественных психбольных.
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ilich_16
1658177378
Мне одному кажется, что в любой новости найдется политик который что нибудь пи***** (скажет) а по факту зачем? Кому вообще важен твой комментарий как будто нет других более важных проблем…
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Lilipyt
1658181079
Она живет в Испании как и футболистка сборной РФ. Обе совершили каминг-аут. Это же будет с детьми депутатов живущими там. Пока подростки впитают всю их культуру и потом будут радовать своих родителей своей гомосексуальной парой
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Дядя Серёжа
1658193656
Ты бы сам, наконец, признался.
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Psih86
1658206063
Зачем вы пишете про коррупцию, воровство и всё такое. Об этом речи здесь нет, это совсем другая тема. А то, что этот депутат сказал, полностью адекватная позиция. Вот если бы он сказал всё на оборот, вот тогда было бы печально. Читать коменты прикольно, ощущение что здесь все петухи. Всё эти люди больных их лечить надо.
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моэм
1658216965
МОЛОДЕЦ !!!...НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ МУЖИК !!!...а дегенератов , типа касаткиной , кичащихся своей пиндоснёй на весь мир в России нет места !!!...или изолировать от нормальных людей , как было в СССР .
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