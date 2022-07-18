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«В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять!». Терюшков – о каминг-ауте Касаткиной

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своем отношении к каминг-ауту российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Честно, мне сложно комментировать подобные заявления. Мы – русские люди! У нас есть традиционные, культурные, нравственные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение.

Все, что к нам приходит из Запада, я надеюсь, в скором времени искоренят. Мои коллеги по Государственной Думе как раз подготовили законопроект о запрете пропаганды однополых отношений.

В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой.

Пусть так живет Европа и Америка. Байден гордится тем, что в его администрации больше представителей ЛГБТ-сообществ, чем во всех других администрациях. Мне кажется, это странный повод для гордости.

Одобрять поступок Дарьи никаким образом нельзя! У нас спортсмены всегда, начиняя с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина – не лучший пример для подражания.

Наш спорт, к сожалению, сейчас переживет не лучшие времена. Как и в отношении духовно-нравственных ценностей, так и того, что касается смены спортивного гражданства.

Для многих спортсменов – это как выпить стакан воды. Они не взирают ни на что, а тренеры это поощряют! Такого нельзя допускать. Это дно», – заявил Терюшков.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 20:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +1637

    fakeid 17 минут назад

    терюшков поэтому и молчит, не совершает собственный каминг-аут. знает, что чуть что - обваляют в смоле и перьях и запустят бегать по тарасовке. изворотливая гнида.

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