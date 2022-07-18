На первый тур РПЛ пришло в 3 раза меньше зрителей, чем в 2019 году

Первый тур нового сезона РПЛ посетили 63 393 человека, сообщает «Чемпионат».

В сезоне-2019/20 на первый тур пришли почти в три раза больше зрителей – 183 тысячи.

Посещаемость первых туров последних четырeх сезонов РПЛ:

2019/20 – 183617 человек (22952.13, в среднем)

2020/21 – 40596 (5074.5)

2021/22 – 17455 (2909.17)

2022/23 – 64393 (8049.13)

В сезонах-2020/21 и 2021/22 низкая посещаемость была связана с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Фанаты большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

Система заработала уже на 5 стадионах.