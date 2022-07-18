Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

На первый тур РПЛ пришло в 3 раза меньше зрителей, чем в 2019 году

Первый тур нового сезона РПЛ посетили 63 393 человека, сообщает «Чемпионат».

В сезоне-2019/20 на первый тур пришли почти в три раза больше зрителей – 183 тысячи.

Посещаемость первых туров последних четырeх сезонов РПЛ:

  • 2019/20 – 183617 человек (22952.13, в среднем)
  • 2020/21 – 40596 (5074.5)
  • 2021/22 – 17455 (2909.17)
  • 2022/23 – 64393 (8049.13)

В сезонах-2020/21 и 2021/22 низкая посещаемость была связана с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Фанаты большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

Система заработала уже на 5 стадионах.

Новости по теме
Бека-Бека назвал условие, при котором «Локомотив» станет чемпионом России в этом сезоне
В «Химках» назвали условие, при котором клуб готов подписать Дзюбу 1
ЦСКА выступил с заявлением о будущем Фернандеса 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:45
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +3455

    Axe111 1 час назад

    ПРОГРЕСС

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24490

    bset 1 час назад

    Рывок, прорыв и отрицательный рост)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2025

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    8000 тысяч в среднем, а может еще что нить введем, а то еще малолетки пиво начнут пить на стадиках

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +556

    3meeeD > LOKOfanatik19 1 час назад

    Нынешние малолетки рпл не смотрят

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4102

    Беспонтий 2 часа назад

    "На первый тур пришло в три раза меньше зрителей, чем в девятнадцатом году "
    а если вы не согласитесь с Fan ID
    то «бамбарбия киргуду»

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +67

    НикКин 2 часа назад

    Толи еще будет )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25865

    slavutiq70 2 часа назад

    Да и так было понятно . с началом ***** . резко пропал интерес к футбол . у людей появилось много других проблем . плюс не будет еврокубков . да чемпион заранее известен . с Зенитом сейчас не кто не сможет тягаться не у кого нет таких денег и своего ВАРа и карманных судей ....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1633

    fakeid > slavutiq70 1 час назад

    ты можешь читать эту мантру каждый раз перед сном. а можешь задать себе логичный вопрос: нахрена зениту вар и судьи, если состав такой, что с ним на длинной дистанции не сможет тягаться никто, даже со своими варами и судьями. мля, почему все рылы такие тупые..

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11