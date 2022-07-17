Лещенко назвал слабое место «Динамо»

Болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко перед началом сезона определил слабое место команды.

В первом туре «Динамо» примет «Ростов».

«Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер... Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду – это ахиллесова пята «Динамо».

Надеюсь, что Славиша Йоканович справится с этим. Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы «Динамо», – сказал Лещенко.