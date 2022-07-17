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Лещенко назвал слабое место «Динамо»

Болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко перед началом сезона определил слабое место команды.

В первом туре «Динамо» примет «Ростов».

«Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер... Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду – это ахиллесова пята «Динамо».

Надеюсь, что Славиша Йоканович справится с этим. Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы «Динамо», – сказал Лещенко.

  • Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 по Москве.
  • В следующем году «Динамо» отметит столетие.
  • Йоканович летом сменил Сандро Шварца.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22974

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    А что уважаемый сказал насчёт сильных мест?

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