Лещенко назвал слабое место «Динамо»

Болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко перед началом сезона определил слабое место команды.
В первом туре «Динамо» примет «Ростов».
«Надеюсь на победу «Динамо», хотя трудно сейчас что-то предполагать, ведь у команды новый тренер... Существуют проблемы с центральными защитниками, что ослабило команду – это ахиллесова пята «Динамо».
Надеюсь, что Славиша Йоканович справится с этим. Должен сыграть фактор домашнего поля, желаю победы «Динамо», – сказал Лещенко.
- Матч на «ВТБ Арене» начнется в 20:00 по Москве.
- В следующем году «Динамо» отметит столетие.
- Йоканович летом сменил Сандро Шварца.
Источник: «РБ Спорт»