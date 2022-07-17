Воспитаннику ЦСКА разбили голову в матче с «Нефтехимиком». Рану скрепили металлическими скобами

Защитник «КАМАЗа» Антон Полюткин не смог доиграть матч первого тура Первой лиги против «Нефтехимика» (0:1).
Игрока пришлось заменить из-за разбитой в единоборстве головы. У футболиста поплыло в глазах, поэтому врач не дал добро на продолжение матча.
Сразу после столкновения рану Полюткина скрепили металлическими скобами в раздевалке. Это альтернатива швам.
- Полюткин – автор единственного гола в матче.
- 29-летний Полюткин – воспитанник ЦСКА.
- Полюткин – уроженец Набережных Челнов, перешел в «КАМАЗ» летом из «Тюмени».
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева