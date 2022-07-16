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Мостовой назвал вторую команду РПЛ после «Зенита» по качеству состава

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команды в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«По составу «Спартак» сейчас уступает только «Зениту». Я отталкиваюсь от качества состава. Тем более во многих командах ушли иностранцы. Сейчас бы не вышел Виктор Мозес, и что делать? Не играл Квинси Промес и все — «Спартак» и «Ахмат» были бы одинаковыми командами.

«Спартак» не отскочил, играя в меньшинстве во второй тайме, конечно, заслужил ничью, если не победу. Но виноваты здесь только футболисты «Ахмата». Он в меньшинстве стал владеть преимуществом, мячом, пытался обострять, а «Ахмат» начал искать счастье на контратаках.

Есть вопросы к судейству — спорные моменты в конце: карточка Гиорги Шелии, две желтые карточки Мацею Рыбусу и особенно в конце не назначенным пенальти с рукой. Нам еще и не показали на повторе, но мне показалось, что рука была не на земле. Почему судья не пошел смотреть VAR, меня удивило тоже, ему же должны были сказать. Он обязан был проверить — в других случаях же ходил», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» в 1-м туре тоже потерял очки – ничья с «Химками» (1:1).
  • Матч в Грозном был дебютным в РПЛ для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Краснодар».

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Источник: телеграм-канал Sport24

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16.07.2022 23:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +23780

    JTherry 3 минуты назад

    "Почему судья не пошел смотреть VAR..."
    Беспородов очень хотел вернуться домой живым...

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