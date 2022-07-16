«В пользу «Спартака» не назначили два пенальти». Ловчев – о судействе матча с «Ахматом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил судейство в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). По его мнению, москвичей лишили пенальти.

«Мне непонятно, почему вратарь «Ахмата» не был удален после того, как он пнул Соболева. Получается, Мацею Рыбусу дают вторую желтую просто за то, что он пнул мяч, а тут Гиорги Шелия остается на поле после того, как пнул соперника. Если он пнул его в штрафной, то нужно назначать пенальти.

Плюс момент, когда судья не назначил пенальти за игру рукой. Сейчас опять будут говорить, что «Спартак» жалуется, но, на мой взгляд, это пенальти. Может у них опять правила изменились, тогда пусть судьи выйдут и объяснят. Обычно, когда судья идет смотреть повтор момента, в большинстве случаев он меняет изначальное решение, но тут этого не было. Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака», – сказал Ловчев.