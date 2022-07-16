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  • «В пользу «Спартака» не назначили два пенальти». Ловчев – о судействе матча с «Ахматом»

«В пользу «Спартака» не назначили два пенальти». Ловчев – о судействе матча с «Ахматом»

16 июля 2022, 22:43
5

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил судейство в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). По его мнению, москвичей лишили пенальти.

«Мне непонятно, почему вратарь «Ахмата» не был удален после того, как он пнул Соболева. Получается, Мацею Рыбусу дают вторую желтую просто за то, что он пнул мяч, а тут Гиорги Шелия остается на поле после того, как пнул соперника. Если он пнул его в штрафной, то нужно назначать пенальти.

Плюс момент, когда судья не назначил пенальти за игру рукой. Сейчас опять будут говорить, что «Спартак» жалуется, но, на мой взгляд, это пенальти. Может у них опять правила изменились, тогда пусть судьи выйдут и объяснят. Обычно, когда судья идет смотреть повтор момента, в большинстве случаев он меняет изначальное решение, но тут этого не было. Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака», – сказал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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моэм
1658002607
Из 7 последних комментов 6 наезд Спартака на судей ....неужели все уподобились плачущей Зареме ? ... но то что простительно бабе , мужикам нет ... похоже у краснобелых единственным мужиком остался памятник .
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(Меня за банили)
1658003494
Столько "ошибок" в сторону Спартака за последние 3 сезона... Тут не пахнет совпадением. Это пизнест уже. Пока у нас бомже-руководство, так и будет. Это уже даже не смешно.
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