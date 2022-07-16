Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

«В пользу «Спартака» не назначили два пенальти». Ловчев – о судействе матча с «Ахматом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил судейство в матче первого тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). По его мнению, москвичей лишили пенальти.

«Мне непонятно, почему вратарь «Ахмата» не был удален после того, как он пнул Соболева. Получается, Мацею Рыбусу дают вторую желтую просто за то, что он пнул мяч, а тут Гиорги Шелия остается на поле после того, как пнул соперника. Если он пнул его в штрафной, то нужно назначать пенальти.

Плюс момент, когда судья не назначил пенальти за игру рукой. Сейчас опять будут говорить, что «Спартак» жалуется, но, на мой взгляд, это пенальти. Может у них опять правила изменились, тогда пусть судьи выйдут и объяснят. Обычно, когда судья идет смотреть повтор момента, в большинстве случаев он меняет изначальное решение, но тут этого не было. Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака», – сказал Ловчев.

Новости по теме
«Одна женщина в родильном угаре сейчас расскажет, как нужно было поступать». Игорь Федотов – о судействе в матче «Ахмат» – «Спартак»
«Спартак» оценил судейство в матче с «Ахматом» цитатой Де Брюйне 2
Зарема прокомментировала судейство в матче с «Ахматом» 7
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.07.2022 22:43
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +611

    (Меня за банили) 36 минут назад

    Столько "ошибок" в сторону Спартака за последние 3 сезона... Тут не пахнет совпадением. Это пизнест уже. Пока у нас бомже-руководство, так и будет. Это уже даже не смешно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1890

    моэм 51 минуту назад

    Из 7 последних комментов 6 наезд Спартака на судей ....неужели все уподобились плачущей Зареме ? ... но то что простительно бабе , мужикам нет ... похоже у краснобелых единственным мужиком остался памятник .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5485

    afw13 > моэм 47 минут назад

    ну а ты чего тогда сам разнылся тут? если что-то не устраивает - не читай, какие проблемы?

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1586

    fakeid 1 час назад

    не забывайте, в каком городе играли. там и зениту на объективность рассчитывать не приходится. проверено и доказано много раз.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3430

    momwig_ > fakeid 53 минуты назад

    Ну, с Зенитом-то всегда рассчитываются. Смешно приводить статистику судейских решений в матчах Зенита.

    Безбородов - абсолютно заказной судья. Он, как многие думают, квалифицированно гасит соперников Зенита (Спартак-отдельный разговор, он его гасит всегда, когда может). Но здесь крыса выдала сама себя: две желтых в одном эпизоде (просто вспомните,когда и за что такое было раньше в РПЛ) и демонстративно жёлтая в ситуации на чёткую красную.. И - ой, да, пенальти (а ведь они не назначил уже один). Как он живёт-то с этим?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5485

    afw13 > fakeid 50 минут назад

    в кои-то веки с тобой, соглашусь, было заметно что судья сквозь пальцы смотрел на нарушения правил со стороны игроков Ахмата, складывалось ощущение что он банально опасался "расстроить" главного болельщика Чеченской республики

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3279

    lordmrv > afw13 44 минуты назад

    Согласен с тобой, мой Друг

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32268

    VVM1964 > fakeid 41 минуту назад

    Думаю самое время вспомнить про стыд и адресовать в сторону судейства !

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16477

    житель СПб > momwig_ 20 минут назад

    Я только по вопросу игр Зенита с Ахматом - в Грозном. Ну и когда рассчитывались? И сколько раз Зенит в Грозном опускали судьи? Тот же Карасев? Это просто - для справедливости.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11