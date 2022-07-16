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«Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае перехода Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб запросит выплаты за Александра Зинченко, если «Арсенал» выкупит его у «Манчестер Сити».

Сообщалось, что клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере украинца за 35 миллионов евро.

«Уфа» может рассчитывать на 0,75 процента от суммы сделки.

– Нам будут положены солидарные выплаты в случае его перехода. Сумма считается очень легко.

– Это около 300 тысяч евро?

– Думаю, да. Но я пока точно не считал.

– Чтобы получить деньги, вы должны отправить запрос в «Арсенал»?

– Официально это делается так. Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги.

В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платит ей, а она – нам.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +522

    Октавиус 45 минут назад

    Понятное дело, что Газиз своего не упустит)

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