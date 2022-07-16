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«Барселона» рассчитывает купить Кунде за 45 миллионов и отдать «Севилье» своего игрока

В «Барселоне» оптимистично настроены по поводу трансфера центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

23-летний футболист хочет продолжить карьеру именно на «Камп Ноу», поэтому каталонцам нужно только договориться о сумме его покупки.

«Барса» рассчитывает приобрести француза за 45 миллионов евро, а также включить в сделку одного из своих игроков.

  • В прошлом сезоне Кунде забил 3 гола и сделал 1 ассист в 44 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
  • Центрбека также намерен заполучить «Челси».

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Источник: Sport.es

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