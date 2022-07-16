Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча первого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Петербуржцы упустили победу, пропустив на 85-й минуте.

Команда впервые с 2016 года не выиграла в стартовой встрече российского чемпионата.

– Игра, как и ожидалось, сложная. Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали в обороне, не позволили нам победить.

В обороне сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И «Химки» рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

– Какие чувства были на последних минутах, когда чуть не залетел в ворота еще один мяч?

– Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.