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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча первого тура РПЛ против «Химок» (1:1).

  • Петербуржцы упустили победу, пропустив на 85-й минуте.
  • Команда впервые с 2016 года не выиграла в стартовой встрече российского чемпионата.

– Игра, как и ожидалось, сложная. Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали в обороне, не позволили нам победить.

В обороне сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И «Химки» рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

– Какие чувства были на последних минутах, когда чуть не залетел в ворота еще один мяч?

– Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3679

    Enter2006 21 минуту назад

    Ну хотя бы честно и по делу сказал, а не как некоторые визжали, что неоднократного подряд победителя РПЛ останавливает "неполитый газон" на отличном поле.

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