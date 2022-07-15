Федотов объяснил, почему решил возглавить ЦСКА вместо «Спартака» и «Динамо»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему принял предложение от московского клуба.
― Какие для вас были главные точки в переговорах с ЦСКА, на которые вы опирались, принимая предложение?
― Главное, что клуб был во мне заинтересован, был готов ставить серьeзные задачи. ЦСКА ― топ-клуб с величайшими традициями и историей. Для меня это новый вызов, новые реалии и задачи.
― В чeм ЦСКА перевесил остальные варианты, которые у вас были: «Спартак», «Динамо», «Сочи».
― ЦСКА был более настойчив.
- Федотов возглавил ЦСКА вместо Алексея Березуцкого.
- До этого он тренировал «Сочи».
- Сборную России возглавляет Валерий Карпин.
Источник: «Чемпионат»