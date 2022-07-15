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Федотов объяснил, почему решил возглавить ЦСКА вместо «Спартака» и «Динамо»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему принял предложение от московского клуба.

― Какие для вас были главные точки в переговорах с ЦСКА, на которые вы опирались, принимая предложение?

― Главное, что клуб был во мне заинтересован, был готов ставить серьeзные задачи. ЦСКА ― топ-клуб с величайшими традициями и историей. Для меня это новый вызов, новые реалии и задачи.

― В чeм ЦСКА перевесил остальные варианты, которые у вас были: «Спартак», «Динамо», «Сочи».

― ЦСКА был более настойчив.

  • Федотов возглавил ЦСКА вместо Алексея Березуцкого.
  • До этого он тренировал «Сочи».
  • Сборную России возглавляет Валерий Карпин.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:31
Комментарии6
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    Рейтинг: +1201

    Taps 31 минуту назад

    Роковая ошибка Федотова.
    Московские клубы - это клоака.

    1
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    Рейтинг: +159

    Лицом_на_клаве 40 минут назад

    И зачем полез из Сочи?

    1
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    Рейтинг: +2650

    Радио1000шумеров > Лицом_на_клаве 26 минут назад

    Я же об этом и говорю - из-под "крыши" Зенита в РПЛ вылезать нельзя - накроют и раздавят.

    0
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    Рейтинг: +4002

    Беспонтий 1 час назад

    «Он даже не мог смотреть мне в глаза»
    спросил
    мол зачем тебе кони
    ответил
    я с детства за цска
    и лёне не подал ладони

    0
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    Рейтинг: +2650

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Федотов и ЦСКА несовместимы. В Сочи была зенитовская "крыша", а в ЦСКА еще даже владелец толком не определился. Не будет газпромовской "крыши" - не будет и результата. Сушите вёсла, сер Fedotoff, на кой вам чёрт...

    0
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    Рейтинг: +1133

    alefreddy 1 час назад

    что то недоговаривает тренер

    2
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