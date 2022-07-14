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Клубы РПЛ откажутся от Кубка лиги и проголосуют за реформу Кубка России («РБ Спорт»)

Создание Кубка российской Премьер-лиги находится на грани срыва.

Ожидается, что сегодня на общем собрании РПЛ клубы откажутся от нового турнира и проголосуют за реформу Кубка России.

Организаторы Кубка лиги уже договорились с партнерами (букмекерская компания BetBoom и вещатель «Яндекс») на финансирование в размере около 3 миллиардов рублей.

Однако РФС выступил против создания Кубка РПЛ и сделал все, чтобы клубы передумали.

В частности, были отправлены негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера РПЛ, а также организован обзвон губернаторов с указанием голосовать против.

В итоге РФС заберет часть спонсорских денег, а клубы поддержат гибрид Кубка России и Кубка лиги.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:44
Комментарии5
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    Рейтинг: +619

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Кубок лиги нужен нам как глоток свежего воздуха в это скучное для футбола нашего время

    1
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    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 1 час назад

    Дюков продовил свою реформу по кубку России, он не хател кубок лиги

    0
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    Рейтинг: +5091

    Дядя Серёжа 1 час назад

    Реформа Кука... по 2 матча дома и в гостях начиная с 1/264-ой?

    0
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    Рейтинг: +2958

    acor94 2 часа назад

    Суки и ********, что ещё можно сказать. Лишают нас праздника.

    0
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    Рейтинг: +2126

    spam2009 > acor94 1 час назад

    смотреть наш футбол давно уже не праздник

    0
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