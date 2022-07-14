Клубы РПЛ откажутся от Кубка лиги и проголосуют за реформу Кубка России («РБ Спорт»)

Создание Кубка российской Премьер-лиги находится на грани срыва.

Ожидается, что сегодня на общем собрании РПЛ клубы откажутся от нового турнира и проголосуют за реформу Кубка России.

Организаторы Кубка лиги уже договорились с партнерами (букмекерская компания BetBoom и вещатель «Яндекс») на финансирование в размере около 3 миллиардов рублей.

Однако РФС выступил против создания Кубка РПЛ и сделал все, чтобы клубы передумали.

В частности, были отправлены негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера РПЛ, а также организован обзвон губернаторов с указанием голосовать против.

В итоге РФС заберет часть спонсорских денег, а клубы поддержат гибрид Кубка России и Кубка лиги.