Медведев сравнил сотрудничество «Зенита» и Семака с работой Романцева в «Спартаке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему контракт с главным тренером Сергеем Семаком был продлен на три года.

— Почему продлили контракт с Семаком именно на три года? В нынешних условиях это не большой срок?

— Посмотрите, сколько у нас работают главные тренеры. Наше сотрудничество с Семаком — редкое, если не уникальное для российского футбола. Если не считать 90-е годы, когда Романцев полтора десятилетия работал в «Спартаке».

Три года — период, который охватывает юбилейный сезон «Зенита» — сезон столетия клуба. Пока подписали на этот период.

— От кого исходила инициатива продления именно на три года?

— Это совместное желание.

— Еще три года Семака в «Зените» — это три чемпионства?

— А сами как думаете?

— В нынешних условиях — да.

— У «Зенита» одна задача — побеждать в каждом сезоне.