Медведев сравнил сотрудничество «Зенита» и Семака с работой Романцева в «Спартаке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему контракт с главным тренером Сергеем Семаком был продлен на три года.
— Почему продлили контракт с Семаком именно на три года? В нынешних условиях это не большой срок?
— Посмотрите, сколько у нас работают главные тренеры. Наше сотрудничество с Семаком — редкое, если не уникальное для российского футбола. Если не считать 90-е годы, когда Романцев полтора десятилетия работал в «Спартаке».
Три года — период, который охватывает юбилейный сезон «Зенита» — сезон столетия клуба. Пока подписали на этот период.
— От кого исходила инициатива продления именно на три года?
— Это совместное желание.
— Еще три года Семака в «Зените» — это три чемпионства?
— А сами как думаете?
— В нынешних условиях — да.
— У «Зенита» одна задача — побеждать в каждом сезоне.
- Семак принял «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
- «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.