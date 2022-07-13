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Медведев сравнил сотрудничество «Зенита» и Семака с работой Романцева в «Спартаке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему контракт с главным тренером Сергеем Семаком был продлен на три года.

— Почему продлили контракт с Семаком именно на три года? В нынешних условиях это не большой срок?

— Посмотрите, сколько у нас работают главные тренеры. Наше сотрудничество с Семаком — редкое, если не уникальное для российского футбола. Если не считать 90-е годы, когда Романцев полтора десятилетия работал в «Спартаке».

Три года — период, который охватывает юбилейный сезон «Зенита» — сезон столетия клуба. Пока подписали на этот период.

— От кого исходила инициатива продления именно на три года?

— Это совместное желание.

— Еще три года Семака в «Зените» — это три чемпионства?

— А сами как думаете?

— В нынешних условиях — да.

— У «Зенита» одна задача — побеждать в каждом сезоне.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +399

    lipatov32 1 час назад

    Сравнил куй с пальцем! Семак это проект Газпрома и никакой он не тренер! Дайте ему ахмат, он в третий дивизион упадёт! А Романцев без мегабабок тренировал!!!

    1
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    Рейтинг: +194

    7:1 > lipatov32 1 час назад

    семаку дали уфу. и он вывел её в еврокубки, впервые в истории клуба.
    а тебе давать вообще ничего нельзя, всё пропьёшь, как обычно.

    2
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    Рейтинг: +25145

    vladimir-7 1 час назад

    А у других ведущих клубов такой задачи нет, поскорее бы зима пришла, может
    быть медведь уйдет в зимнюю спячку, надоел он со своими оправдательными
    сравнениями. Олег, Романцев работал с командой, а Семак наблюдатель за игрой команды.

    0
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    Рейтинг: +3622

    Enter2006 1 час назад

    Более бестолкового сравнения я уже давно не слышал!

    1
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    Рейтинг: +3960

    Беспонтий 1 час назад

    рановато конечно равнять
    ОИР воспитывал и из говна конфтку
    сирожа на всём готовом процветает
    но сходство есть
    определённо
    --
    но кули тут сказать
    другие времена
    другие нравы

    4
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