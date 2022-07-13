Каррера объяснил, почему уход Каттани негативно повлияет на «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Конечно, уход Каттани повлияет на важные трансферы. Будет очень сложно найти «Спартаку» нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря», — сказал Каррера.