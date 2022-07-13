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Каррера объяснил, почему уход Каттани негативно повлияет на «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Конечно, уход Каттани повлияет на важные трансферы. Будет очень сложно найти «Спартаку» нужного человека, который поможет клубу развиваться и работать в правильном ключе. Это существенная потеря», — сказал Каррера.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Чемпионат»

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