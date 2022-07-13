В «Сочи» отреагировали на новость об аренде Мостового у «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о том, что клуб хочет арендовать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

– Появилась информация, что «Сочи» хотят арендовать Мостового из Зенита. Так ли это?

– А где эта информация появилась? Найдите первого пациента и задайте ему вопрос, откуда у него эта информация. Не надо мне звонить по поводу распространяющихся слухов.

– Тогда другой важный вопрос. Почему ни на официальном сайте, ни в клубных СМИ не было прощания с Федотовым со словами благодарности? В «Сочи» обиделись на его уход в ЦСКА?

– Я даже прокомментировать ничего не могу. Что это за вопросы такие?