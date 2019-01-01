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«Сочи» хочет арендовать Мостового у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может вернуться в «Сочи».

Вице-чемпион России заинтересован в годичной аренде 24-летнего вингера.

В «Сочи» надеются, что «Зенит» пойдет им навстречу после переходов Родригао и Матео Кассьерры.

Однако сделку может заблокировать главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

  • Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
  • В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
  • Футболист уже выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20.

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Источник: Metaratings

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