«Сочи» хочет арендовать Мостового у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может вернуться в «Сочи».

Вице-чемпион России заинтересован в годичной аренде 24-летнего вингера.

В «Сочи» надеются, что «Зенит» пойдет им навстречу после переходов Родригао и Матео Кассьерры.

Однако сделку может заблокировать главный тренер петербургской команды Сергей Семак.