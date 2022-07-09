«Сочи» хочет арендовать Мостового у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой может вернуться в «Сочи».
Вице-чемпион России заинтересован в годичной аренде 24-летнего вингера.
В «Сочи» надеются, что «Зенит» пойдет им навстречу после переходов Родригао и Матео Кассьерры.
Однако сделку может заблокировать главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
- Контракт Мостового с «Зенитом» действует до 2024 года.
- В прошлом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
- Футболист уже выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20.
Источник: Metaratings