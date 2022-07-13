⚡ «Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля

Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.
Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.
Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.
Мы благодарим Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- Сообщалось, что именно итальянец привел в клуб главного тренера Гильермо Абаскаля.
Источник: сайт «Спартака»