⚡ «Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля

Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.

Мы благодарим Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.