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  • ⚡ «Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля

⚡ «Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля

13 июля 2022, 11:11
16

Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.

Мы благодарим Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • Сообщалось, что именно итальянец привел в клуб главного тренера Гильермо Абаскаля.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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acor94
1657700158
Досвидания Лука, досвидания. Постарайся вернуться назад.
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Snek
1657701134
По гороскопу не зашёл или с пробором на голове, что-то не то? Может помыть голову вовремя забыл. В общем считаю, что достойный шаг, как и потенциальные причины увольнения.
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DOCTOR PENALTY
1657701786
"Коза ностра" Федуна неразборчива: убирает и нужных, и ненужных. Это уже наказание за привод Абаскаля?
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алдан2014
1657702099
Печаль печальная. Дальше фнл?
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mahan
1657702833
Что и следовало ожидать. Нагадил и свалил.
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Беспонтий
1657703372
спрут поглотил комиссара катани розовые щупальца это страшная сила --------------------- ну гы тогда а куле тут сказать ещё(
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oyabun
1657704761
Может дойдет уже наконец что хватит набирать на разные должности, в том числе и ГТ, европейцев? Понятно же что на пол-года, год максимум все эти специалисты.. Ну времена такие, отношения между странами. А такие вот временщики - никакой пользы для клуба.
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житель СПб
1657707810
Карусель...
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zigbert
1657712331
Приходится только сожалеть. Такие вот времена.
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zenitforever2015
1657713221
,, Мавр сделал своё дело, мавр может уходить "
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