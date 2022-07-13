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⚡ «Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля

Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно.

Мы благодарим Каттани за большую работу, которую он успеть проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем», – написала пресс-служба клуба.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • Сообщалось, что именно итальянец привел в клуб главного тренера Гильермо Абаскаля.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 11:11
Комментарии12
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    Рейтинг: +3912

    Беспонтий 14 минут назад


    спрут поглотил комиссара катани
    розовые щупальца это страшная сила
    ---------------------
    ну гы тогда
    а куле тут сказать ещё(

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1755

    mahan 23 минуты назад

    Что и следовало ожидать. Нагадил и свалил.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +4718

    алдан2014 35 минут назад

    Печаль печальная. Дальше фнл?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +22949

    DOCTOR PENALTY 40 минут назад

    "Коза ностра" Федуна неразборчива: убирает и нужных, и ненужных. Это уже наказание за привод Абаскаля?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4224

    Snek 51 минуту назад

    По гороскопу не зашёл или с пробором на голове, что-то не то? Может помыть голову вовремя забыл.
    В общем считаю, что достойный шаг, как и потенциальные причины увольнения.

    1
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    Рейтинг: +1093

    jek718875 54 минуты назад

    Уряяяяяя! Всех дуремаров домой!,без права переписки,кто на следующей неделе,Сракаскаль

    0
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    Рейтинг: +16362

    Cleaner 1 час назад

    Комиссар Каттани слился. Не выдержал общения с Федунами и "звездами" команды типа Соболева и Джикии...

    2
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    Рейтинг: +23676

    JTherry > Cleaner 51 минуту назад

    конюшня вообще вся расползлась по гейропам, Федоту некого будет выпустить на поле... ты бы за своей конюшней так следил, как за Спартаком...)

    4
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    Рейтинг: +3543

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Абаскаля привел, бабок сшиб и слинял. Все правильно - бизнес и ничего личного.

    0
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    Рейтинг: +16362

    Cleaner > Иван Петров 1986 54 минуты назад

    Хотел бы "сбивать бабки", сидел бы и дальше в Спартаке. Но Каттани не в силах больше наблюдать за командой Соболева и Джикия. Сейчас НЕТ клуба Спартак, сейчас есть клуб Медиалиги "Бей Беги"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2941

    acor94 1 час назад

    Досвидания Лука, досвидания.
    Постарайся вернуться назад.

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    Рейтинг: +3543

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Ну слава Богу хоть один ушел.

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