Петржела не согласен с Полозом: «Зенит» не боится играть в еврокубках. Просто не везло»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на слова форварда «Ростова» Дмитрия Полоза о том, что клуб из Петербурга боится играть в еврокубках.

«Не знаю, почему Полоз сказал, что «Зенит» боится играть в еврокубках. Я так не считаю, никто и ничего не боится. Просто «Зениту» немножко не везло — не было нужного опыта.

Но сейчас сложная ситуация: команда не может показать, насколько они стали лучше. Как мне кажется, у команды Семака нет проблем с игрой в еврокубках. Да, результата не было, но в футболе так бывает», — сказал Петржела.