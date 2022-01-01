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Петржела не согласен с Полозом: «Зенит» не боится играть в еврокубках. Просто не везло»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на слова форварда «Ростова» Дмитрия Полоза о том, что клуб из Петербурга боится играть в еврокубках.

«Не знаю, почему Полоз сказал, что «Зенит» боится играть в еврокубках. Я так не считаю, никто и ничего не боится. Просто «Зениту» немножко не везло — не было нужного опыта.

Но сейчас сложная ситуация: команда не может показать, насколько они стали лучше. Как мне кажется, у команды Семака нет проблем с игрой в еврокубках. Да, результата не было, но в футболе так бывает», — сказал Петржела.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб три сезона подряд не может выйти из группы в ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»

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