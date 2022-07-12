Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В РПЛ туда-сюда, а там бу-бух, ба-бах, и все»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался об игре «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» там боится играть. Опять же, возьмeм «Локомотив», тоже боятся. Все боятся там играть. Если взять матчи «Зенита», то они в России играют спокойно, туда-сюда. А в еврокубках: бу-бух, ба-бах — и всe. У них нет такой уверенности, как в РПЛ, потому что боятся.

Взять того же Аршавина. Он всегда получал мяч, где бы ни находился — всегда с мячом. Другие игроки — зажались, они боятся.

Всем нужно психологов в команду, чтобы общались и настраивали на матчи. Это сто процентов», — сказал Полоз.