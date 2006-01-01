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Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В РПЛ туда-сюда, а там бу-бух, ба-бах, и все»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался об игре «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» там боится играть. Опять же, возьмeм «Локомотив», тоже боятся. Все боятся там играть. Если взять матчи «Зенита», то они в России играют спокойно, туда-сюда. А в еврокубках: бу-бух, ба-бах — и всe. У них нет такой уверенности, как в РПЛ, потому что боятся.

Взять того же Аршавина. Он всегда получал мяч, где бы ни находился — всегда с мячом. Другие игроки — зажались, они боятся.

Всем нужно психологов в команду, чтобы общались и настраивали на матчи. Это сто процентов», — сказал Полоз.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб три сезона подряд не может выйти из группы в ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 08:11
Комментарии29
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    Рейтинг: +3448

    Axe111 12 минут назад

    Они не умеют играть в ФУТБОЛ

    0
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    Рейтинг: +107

    Лицом_на_клаве 17 минут назад

    А с кем Зениту готовиться, если в чемпионате соперники, такие как
    Спартак классом ниже?

    1
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  • ...
    Рейтинг: +13100

    playsh 58 минут назад

    Теперь Зеньке бояться некого,гейропа заказана этому клубу из подвала надолго,а на всём постсоветском пространстве и аж до самого Дальнего Востока он сильнейший.
    Не зря в финале Суперкубка балабол-комментатор проговорился,при награждении,что команда в атаке является мини-сборной Бразилии по футболу,кто-то из Вас эту фразу слышал наверняка.Что деньги животворящие делают...

    4
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    Рейтинг: +538

    somn 1 час назад

    Ещё один аналитик футбола появился?

    1
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    Рейтинг: +4420

    neveldomha 1 час назад

    Слабоумный, а по просту - дурак.

    4
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    Рейтинг: +3585

    Enter2006 1 час назад

    Зенит на еврокубках: "Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!" )))

    2
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    Рейтинг: +2936

    acor94 1 час назад

    Агу-агу. Почему мальчик в садике в обед ещё не спит?

    0
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    Рейтинг: +609

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Такого большого словарного запаса как у Полоза давненько я не встречал:)

    3
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    Рейтинг: +23634

    JTherry 2 часа назад

    "Зенит там боится играть..."
    ...в контракте Семака нет задачи выигрывать в еврокубках, Мюллер поставил задачу достать "вторую звезду" с неба, поэтому ЕК - побоку, не разорваться же ему на два фронта... а Полоз когда последний раз играл в еврокубках, что так печется о "боязни" там играть другим клубам..? прям, смельчак нарисовался на фоне всех "обосравшихся"...)

    2
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    Рейтинг: +5529

    Павелий > JTherry 1 час назад

    У Миллера детская травма и обида на Спартак. И ему насрать на футбол, на развитие, на количество потраченных ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег. Ему важно, чтобы в Википедии хоть что-то было написано о том, где Зенит лучше Спартака.

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    Рейтинг: +6784

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Как ни странно самый, пожалуй, веселый футбол в евро-кубках за последние годы показал спам в группе ЛЕ. По ходу когда терять нечего, крылья немного вырастают. А по большому счету все остальные наши клубы демонстрировали только уныние. Семаковская трусливая тактика, никакующий футбол Локо с 0 ударами в створ, отвратительные матчи ЦСКА против австрийских, болгарских и венгерских колхозов. Но тут не только психология. Прежде всего наш футбол медленный, силовой. А в Европе принято бегать.

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