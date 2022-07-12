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  • Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В РПЛ туда-сюда, а там бу-бух, ба-бах, и все»

Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В РПЛ туда-сюда, а там бу-бух, ба-бах, и все»

12 июля 2022, 08:11
33

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался об игре «Зенита» в еврокубках.

«Зенит» там боится играть. Опять же, возьмeм «Локомотив», тоже боятся. Все боятся там играть. Если взять матчи «Зенита», то они в России играют спокойно, туда-сюда. А в еврокубках: бу-бух, ба-бах — и всe. У них нет такой уверенности, как в РПЛ, потому что боятся.

Взять того же Аршавина. Он всегда получал мяч, где бы ни находился — всегда с мячом. Другие игроки — зажались, они боятся.

Всем нужно психологов в команду, чтобы общались и настраивали на матчи. Это сто процентов», — сказал Полоз.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • Клуб три сезона подряд не может выйти из группы в ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Полоз Дмитрий
Комментарии (33)
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Fusballer
1657603073
Не боится, а просто задачи нет такой - выигрывать в еврокубках. Будет задача такая поставлена, будут и победы. У Семака всё чётко по контракту.
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crf575757
1657604504
ПОЛОЗ прав на 100% ! Возьмите РОСТОВ при Бердыеве. Очень достойно сыграл в еврокубках,набрал 15 очков,обыгрывал и АЯКС и БАВАРИЮ, хотя и скромный клуб по финансам. А ЗЕНИТ каждый раз в еврокубках обкакивается,уж стало противно на него смотреть. Зато в чемпионате гордо гоголем ходит.
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NewLife
1657604803
Богатый словарный запас у Полоза)
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Иван Петров 1986
1657605585
Хоть и коряво выразился, но по сути все правильно.
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JTherry
1657608584
"Зенит там боится играть..." ...в контракте Семака нет задачи выигрывать в еврокубках, Мюллер поставил задачу достать "вторую звезду" с неба, поэтому ЕК - побоку, не разорваться же ему на два фронта... а Полоз когда последний раз играл в еврокубках, что так печется о "боязни" там играть другим клубам..? прям, смельчак нарисовался на фоне всех "обосравшихся"...)
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SpartakMoskwa
1657609204
Такого большого словарного запаса как у Полоза давненько я не встречал:)
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neveldomha
1657610504
Слабоумный, а по просту - дурак.
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Plyash
1657612705
Теперь Зеньке бояться некого,гейропа заказана этому клубу из подвала надолго,а на всём постсоветском пространстве и аж до самого Дальнего Востока он сильнейший. Не зря в финале Суперкубка балабол-комментатор проговорился,при награждении,что команда в атаке является мини-сборной Бразилии по футболу,кто-то из Вас эту фразу слышал наверняка.Что деньги животворящие делают...
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Л.С.
1657623629
Не следил за талантливым футболистом Полозом и не знаю с какими клубами он феерил в еврокубках, но напомню дурочку, что ссыкливый Зенит выиграл 2 (два) европейски кубка...
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Spirit_78
1657625474
Помню я прекрасно, как Полоз боялся играть в еврокубках. В плей-офф Лиги Европы, в конце ответного матча с Лейпцигом его выпустили на поле. Зенит счёт не устраивал, нужно было забить ещё 1 гол. Команда неплохо так прижала соперника и всё теоретически могло закончиться успешно. Но выходит Полоз - и первое же его действие становится обрезом с опаснейшей контратакой (чудом не завершившейся пропущенным мячом). В итоге из-за него команда лишилась драгоценных минут компенсированного времени. Проходят годы, а вот такие футбольные ничтожества начинают раздавать неоднозначные интервью про свой бывший клуб (в котором не показали ровным счётом ничего).
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