Тухель сделал выбор между Роналду и Левандовски

«Челси» намерен подписать нового нападающего этим летом.
Лондонский клуб рассматривает кандидатуры Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Роберта Левандовски («Бавария»).
Главный тренер «Челси» Томас Тухель ставит поляка выше, чем португальца.
Однако Левандовски будет вести переговоры с другими клубами только в случае срыва трансфера в «Барселону».
- 37-летний Роналду в прошлом сезоне забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ».
- 33-летний Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию».
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса