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Тухель сделал выбор между Роналду и Левандовски

«Челси» намерен подписать нового нападающего этим летом.

Лондонский клуб рассматривает кандидатуры Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Роберта Левандовски («Бавария»).

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ставит поляка выше, чем португальца.

Однако Левандовски будет вести переговоры с другими клубами только в случае срыва трансфера в «Барселону».

  • 37-летний Роналду в прошлом сезоне забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ».
  • 33-летний Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах за «Баварию».

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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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Комментарии3
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    Рейтинг: +419

    кaстрюлька 38 минут назад

    Эпануться, 50 банок, робот же, даром, что курва

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    Рейтинг: +1086

    jek718875 1 час назад

    В итоге Тухель выберет Кокорина

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    Рейтинг: +3901

    Беспонтий > jek718875 1 час назад

    зачем ему румяный пухлый молодняк)
    артём сергеевичу только 33
    а вдруг сенсация
    х*як

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