Тухель сделал выбор между Роналду и Левандовски

«Челси» намерен подписать нового нападающего этим летом.

Лондонский клуб рассматривает кандидатуры Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Роберта Левандовски («Бавария»).

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ставит поляка выше, чем португальца.

Однако Левандовски будет вести переговоры с другими клубами только в случае срыва трансфера в «Барселону».