Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

«Они не знают, как пользоваться «Госуслугами». В Госдуме назвали бредом проблемы дочерей Карпина с получением Fan ID

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал сложности с оформлением Fan ID для двух дочек главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Полный бред, надо уметь пользоваться «Госуслугами». Такого произойти не могло. Может быть, они не знают, как пользоваться.

Мне кажется, Дарье Карпиной не сложно обратиться к своему супругу. Он ей поможет. Для него не составит сложности обратиться к президенту РФС или к Александру Алаеву, они во всем помогут», — сказал Свищев.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Новости по теме
В Госдуме объяснили, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID
Уткин: «Зачем Fan-уйди детям, если они с родителями? Для безопасности стадиона?» 1
Дочки Карпина не смогли оформить Fan ID, потому что родились не в России 4
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:24
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2557

    swot1205 45 минут назад

    может фан айди это бредядтина!?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1521

    Benifacto 52 минуты назад

    а обычным людям к президенту РФС или к Александру Алаеву тоже можно обратица?

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11