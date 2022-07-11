«Они не знают, как пользоваться «Госуслугами». В Госдуме назвали бредом проблемы дочерей Карпина с получением Fan ID

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал сложности с оформлением Fan ID для двух дочек главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Полный бред, надо уметь пользоваться «Госуслугами». Такого произойти не могло. Может быть, они не знают, как пользоваться.

Мне кажется, Дарье Карпиной не сложно обратиться к своему супругу. Он ей поможет. Для него не составит сложности обратиться к президенту РФС или к Александру Алаеву, они во всем помогут», — сказал Свищев.