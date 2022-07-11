«Рубин»: «Сезон в Первой лиге станет уникальным для клуба. Уже через год мы вернемся в РПЛ»

«Рубин» объявил о старте продаж абонементов на сезон Первой лиги.

«Спустя 20 лет «Рубин» снова сыграет в Первой лиге! Этот сезон станет уникальным в истории клуба, ведь уже через год мы вернемся туда, где были последние десятилетия. И поможешь нам в этом ты!

До первого матча в «лучшей лиге мира» остаются считанные дни, а это значит, что настало время забронировать свое собственное место на трибуне!» – написала пресс-служба «Рубина».