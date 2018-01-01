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«Рубин»: «Сезон в Первой лиге станет уникальным для клуба. Уже через год мы вернемся в РПЛ»

«Рубин» объявил о старте продаж абонементов на сезон Первой лиги.

«Спустя 20 лет «Рубин» снова сыграет в Первой лиге! Этот сезон станет уникальным в истории клуба, ведь уже через год мы вернемся туда, где были последние десятилетия. И поможешь нам в этом ты!

До первого матча в «лучшей лиге мира» остаются считанные дни, а это значит, что настало время забронировать свое собственное место на трибуне!» – написала пресс-служба «Рубина».

  • «Рубин» сыграет во 2-й по силе лиге впервые с 2002 года.
  • В 1-м туре казанцы примут «Родину» Дмитрия Парфенова.
  • У «Рубина» самый дорогой состав в лиге (36,93 миллиона евро).

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Источник: сайт «Рубина»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +390

    кaстрюлька 15 минут назад

    С Лёней штоле ? Не факт

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