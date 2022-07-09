Функционер «Зенита» Аршавин недоволен игрой Сергеева

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру форварда Ивана Сергеева в последних матчах.
«Кассьерра на Кубке PARI Премьер здорово вышел, забил гол, в эпизодах правильно играл. А Ваня Сергеев мне пока не понравился по турниру, он находится не в лучшей форме. Но Сергей Семак не стал рисковать, так как Кассьерра только недавно присоединился к команде», – сказал Аршавин.
- Сергеев куплен зимой у «Крыльев Советов».
- 27-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- Сергеев – воспитанник «Строгино».
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»