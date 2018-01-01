Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Функционер «Зенита» Аршавин недоволен игрой Сергеева

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру форварда Ивана Сергеева в последних матчах.

«Кассьерра на Кубке PARI Премьер здорово вышел, забил гол, в эпизодах правильно играл. А Ваня Сергеев мне пока не понравился по турниру, он находится не в лучшей форме. Но Сергей Семак не стал рисковать, так как Кассьерра только недавно присоединился к команде», – сказал Аршавин.

  • Сергеев куплен зимой у «Крыльев Советов».
  • 27-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • Сергеев – воспитанник «Строгино».

Новости по теме
Восемь игроков «Зенита» попали в символическую сборную Кубка PARI Премьер 8
«Упадешь – сразу надо ногу заматывать». Сергеев – о полях в ФНЛ-2 3
Сергеев подвел итоги дебютного сезона в «Зените»
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11