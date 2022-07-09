Функционер «Зенита» Аршавин недоволен игрой Сергеева

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру форварда Ивана Сергеева в последних матчах.

«Кассьерра на Кубке PARI Премьер здорово вышел, забил гол, в эпизодах правильно играл. А Ваня Сергеев мне пока не понравился по турниру, он находится не в лучшей форме. Но Сергей Семак не стал рисковать, так как Кассьерра только недавно присоединился к команде», – сказал Аршавин.