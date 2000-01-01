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«Это подогрев, чтобы позлить». Ещенко – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем представители клуба делали заявления о возможном бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».

– Суперкубок... Это что за свистопляска вокруг него? Как ты на это реагируешь?

– Просто это подогрев перед Суперкубком, и все.

– А зачем такой подогрев нужен?

– Чтобы подзадорить, позлить. Может быть, чтобы болельщики встрепенулись, потому что их полсезона не было.

Когда мы в Питере играли, нас очень неплохо встречали. Даже милиция новые маршруты придумывала.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок сегодня.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 19:00 мск.
  • Москвичи допускали бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +819

    O-kolesov 14 минут назад

    Это свинопляска

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    Рейтинг: +19322

    derrik2000 15 минут назад

    О чём, собственно, я ранее ПОСТОЯННО и писал.
    Только не для "позлить", а для "срубить много бабла" после привлечения внимания всех к этому матчу.

    В общем, "ничего личного, только бизнес".

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    Рейтинг: +5310

    TOMSON 33 минуты назад

    Это нытьё и позор Спартака и не важно подогревают они там что-то или сами по себе такие.

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    Рейтинг: +2187

    Январь 59 34 минуты назад

    Буду болеть за Спартак. Даже ставку на Спартак поставил.

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    Рейтинг: +5310

    TOMSON > Январь 59 30 минут назад

    Очень вероятно, что зайдёт. Все ставки на Зенит идут, типо все в их пользу. А у нас как никак странных матчей много и букмекеры явно влияние имеют на происходящее.
    Единственное, ничья в основное на мой взгляд более вероятна

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    Рейтинг: +1330

    fakeid 39 минут назад

    ублюдочная ещенка ещё не спилась под забором в тарасовке?

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