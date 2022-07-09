«Это подогрев, чтобы позлить». Ещенко – об угрозах «Спартака» бойкотировать Суперкубок

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем представители клуба делали заявления о возможном бойкоте матча за Суперкубок России против «Зенита».
– Суперкубок... Это что за свистопляска вокруг него? Как ты на это реагируешь?
– Просто это подогрев перед Суперкубком, и все.
– А зачем такой подогрев нужен?
– Чтобы подзадорить, позлить. Может быть, чтобы болельщики встрепенулись, потому что их полсезона не было.
Когда мы в Питере играли, нас очень неплохо встречали. Даже милиция новые маршруты придумывала.
Источник: «Матч ТВ»