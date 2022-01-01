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Стали известны составы на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Названы стартовые составы на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака».

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.

Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.

Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.

  • Матч начался в 18:00 мск.
  • Он проходит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
  • Команды проведут 2 тайма по 40 минут, в случае ничьей будет серия пенальти.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии16
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 57 минут назад

    Тихонов, конечно - это сила!

    1
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 58 минут назад

    Ну зачем Ширко так против вратаря играет?! Очень опасно...

    1
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Титов, Тихонов - вот кто пример сохранения формы, футбольных качеств, достоинства...

    1
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Какой красивый гол соорудили легенды Зенита!

    1
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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Самедов как всегда - сносит игрока на красную... Пожалели, конечно...

    1
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    Рейтинг: +13718

    Skull_Boy 1 час назад

    Вечный лавочник Баженов просто супер легенда Спартака

    1
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    Рейтинг: +2053

    kvm 1 час назад

    широкова уже выпустили по УДО? или ещё не сажали?

    1
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    Рейтинг: +1069

    Hoahin > kvm 1 час назад

    Как видишь его вместо того чтобы навсегда отстранить от футбола вообще за свое мерзкое поведение, еще и пиарят и вот на такие матчи выпускают.

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    Рейтинг: +10801

    knikos 1 час назад

    Звезда Зенита Роман Широков в своём стиле , как обычно, забил Спаму неординарный гол . Надо ещё парочку , сделав задел на завтрашний матч .

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    Рейтинг: +16322

    житель СПб 1 час назад

    Чудесные эмоции! Вновь увидеть таких игроков на поле! Вновь увидеть Аршавина в атаке! Опять увидеть бьющего мимо ворот Кержа... Первые 15 минут - полное превосходство Спартака с его классической игрой - не хуже, чем у знаменитой Барсы. Титов, Аленичев, Тихонов... Когда действующий Спартак сможет играть так, как они?! Но потом подустали и Зенит на контратаках смог что-то создавать, и Широков с его чутьем гола. А так - ничего не меняется! Самедов и Комбаров фолят - так же, как в добрые старые времена. Будем смотреть 2 тайм.

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    Рейтинг: +634

    Fju-2 > житель СПб 1 час назад

    Увидеть "мистера Улыбку" - Цветкова - бесценно!))

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    Рейтинг: +3772

    Беспонтий 1 час назад

    тимощук на поле лучший
    хотя цвет бутс заставляет задуматься

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