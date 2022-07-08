Стали известны составы на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Названы стартовые составы на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака».
«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.
Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.
Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.
- Матч начался в 18:00 мск.
- Он проходит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
- Команды проведут 2 тайма по 40 минут, в случае ничьей будет серия пенальти.
Источник: «Бомбардир»