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  • Стали известны составы на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Стали известны составы на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака»

8 июля 2022, 18:04
16

Названы стартовые составы на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака».

«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.

Запасные: Власов, Спивак, Куритиян, Широков, Угаров, Тарасов.

«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.

Запасные: Мор, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов.

  • Матч начался в 18:00 мск.
  • Он проходит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
  • Команды проведут 2 тайма по 40 минут, в случае ничьей будет серия пенальти.

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Комментарии (16)
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Беспонтий
1657295261
тимощук на поле лучший хотя цвет бутс заставляет задуматься
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житель СПб
1657295770
Чудесные эмоции! Вновь увидеть таких игроков на поле! Вновь увидеть Аршавина в атаке! Опять увидеть бьющего мимо ворот Кержа... Первые 15 минут - полное превосходство Спартака с его классической игрой - не хуже, чем у знаменитой Барсы. Титов, Аленичев, Тихонов... Когда действующий Спартак сможет играть так, как они?! Но потом подустали и Зенит на контратаках смог что-то создавать, и Широков с его чутьем гола. А так - ничего не меняется! Самедов и Комбаров фолят - так же, как в добрые старые времена. Будем смотреть 2 тайм.
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knikos
1657295858
Звезда Зенита Роман Широков в своём стиле , как обычно, забил Спаму неординарный гол . Надо ещё парочку , сделав задел на завтрашний матч .
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kvm
1657296053
широкова уже выпустили по УДО? или ещё не сажали?
Ответить
Skull_Boy
1657297002
Вечный лавочник Баженов просто супер легенда Спартака
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житель СПб
1657297073
Самедов как всегда - сносит игрока на красную... Пожалели, конечно...
Ответить
житель СПб
1657297116
Какой красивый гол соорудили легенды Зенита!
Ответить
житель СПб
1657297184
Титов, Тихонов - вот кто пример сохранения формы, футбольных качеств, достоинства...
Ответить
житель СПб
1657298055
Ну зачем Ширко так против вратаря играет?! Очень опасно...
Ответить
житель СПб
1657298144
Тихонов, конечно - это сила!
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