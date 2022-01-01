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«Мы же русские: стадион увидим – сразу пить и морду бить». Собчак ответила Тарасовой

Журналистка Ксения Собчак высмеяла заявление заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о продаже пива на стадионах.

Тарасова накануне сказала: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки».

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем.

Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», – ответила Собчак в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3748

    Беспонтий 7 минут назад

    как говорится
    тут я явно за хабиба

    уела старую лягуху

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    Рейтинг: +167

    dragoff 7 минут назад

    Тарасова, вообще, полудурошная... Как и "заслуженные" спортсмены, сидящие с какого-то хрена в креслах депутатов...

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