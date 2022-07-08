«Мы же русские: стадион увидим – сразу пить и морду бить». Собчак ответила Тарасовой

Журналистка Ксения Собчак высмеяла заявление заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о продаже пива на стадионах.

Тарасова накануне сказала: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки».

«Ну понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем.

Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», – ответила Собчак в своем телеграм-канале.