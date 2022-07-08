ЦСКА отказался продлевать контракт с Магнуссоном и возьмет другого игрока («СЭ»)

ЦСКА отказался от подписания нового контракта с защитником Хердуром Магнуссоном. Ранее сообщалось, что он может вернуться в команду.
По информации «СЭ», московский клуб не захотел удовлетворять финансовые запросы исландца и сделал выбор в пользу другого игрока.
В ближайшие дни Магнуссон подпишет контракт с другим клубом.
- 20 мая московский клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока соглашения.
- Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
- Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что интерес к нему проявляли «Торпедо» и «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»