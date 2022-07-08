ЦСКА отказался продлевать контракт с Магнуссоном и возьмет другого игрока («СЭ»)

ЦСКА отказался от подписания нового контракта с защитником Хердуром Магнуссоном. Ранее сообщалось, что он может вернуться в команду.

По информации «СЭ», московский клуб не захотел удовлетворять финансовые запросы исландца и сделал выбор в пользу другого игрока.

В ближайшие дни Магнуссон подпишет контракт с другим клубом.