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ЦСКА отказался продлевать контракт с Магнуссоном и возьмет другого игрока («СЭ»)

ЦСКА отказался от подписания нового контракта с защитником Хердуром Магнуссоном. Ранее сообщалось, что он может вернуться в команду.

По информации «СЭ», московский клуб не захотел удовлетворять финансовые запросы исландца и сделал выбор в пользу другого игрока.

В ближайшие дни Магнуссон подпишет контракт с другим клубом.

  • 20 мая московский клуб объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока соглашения.
  • Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
  • Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что интерес к нему проявляли «Торпедо» и «Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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