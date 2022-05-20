«Спасибо, викинг!». ЦСКА объявил об уходе Магнуссона после четырех лет в клубе

Защитник Хердур Магнуссон покинет ЦСКА по окончании сезона. Контракт истек.

«Мы благодарим Хeрдура за время, проведенное в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

Магнуссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Бристоль Сити».

Он провел за ЦСКА 92 матча, забил 5 мячей и стал обладателем Суперкубка России.

Перед ЦСКА на следующий сезон стоит задача выиграть РПЛ, чего не случалось с 2016 года.

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