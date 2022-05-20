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  • «Спасибо, викинг!». ЦСКА объявил об уходе Магнуссона после четырех лет в клубе

«Спасибо, викинг!». ЦСКА объявил об уходе Магнуссона после четырех лет в клубе

20 мая 2022, 19:40
11

Защитник Хердур Магнуссон покинет ЦСКА по окончании сезона. Контракт истек.

«Мы благодарим Хeрдура за время, проведенное в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

  • Магнуссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Бристоль Сити».
  • Он провел за ЦСКА 92 матча, забил 5 мячей и стал обладателем Суперкубка России.
  • Перед ЦСКА на следующий сезон стоит задача выиграть РПЛ, чего не случалось с 2016 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (11)
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portero
1653065021
ЦСКА включил режим экономии, правильно! Надо избавляться от иносранцев с высокой зарплатой, не играют они на эти деньги...
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SpartakMoskwa
1653066129
Да уж у Цска времена не легкие начались, нужно в первую очередь от березы избавляться, а потом уже новый тренер решил бы кого продлевать а кого нет
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vladimir-7
1653066271
Жалко, что Магнусон уходит, но возможно сказываются последствия травмы или действия некомпетентных в футболе, в частности, англосаксонских шакалов.
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Эмом
1653066318
Набабкина продлеваем а Магнуссона нет, не скоро ЦСКА вернётся в топ РПЛ
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Вомбат
1653068175
Чем больше плюсов, тем глупее комментарий - фишка Бомбардира.
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