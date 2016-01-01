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«Спасибо, викинг!». ЦСКА объявил об уходе Магнуссона после четырех лет в клубе

Защитник Хердур Магнуссон покинет ЦСКА по окончании сезона. Контракт истек.

«Мы благодарим Хeрдура за время, проведенное в ЦСКА, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

  • Магнуссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Бристоль Сити».
  • Он провел за ЦСКА 92 матча, забил 5 мячей и стал обладателем Суперкубка России.
  • Перед ЦСКА на следующий сезон стоит задача выиграть РПЛ, чего не случалось с 2016 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии9
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    Рейтинг: +11459

    Вомбат 1 час назад

    Чем больше плюсов, тем глупее комментарий - фишка Бомбардира.

    0
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    Рейтинг: +467

    3meeeD > Вомбат 10 минут назад

    Уй тебе а не плюс

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +184

    Эмом 1 час назад

    Набабкина продлеваем а Магнуссона нет, не скоро ЦСКА вернётся в топ РПЛ

    0
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    Рейтинг: +295

    Stavr007 > Эмом 1 час назад

    за какие деньги продлевать контракт? конифей пошел на понижение, а этот точно не пошел бы + без еврокубков остались

    0
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    Рейтинг: +24648

    vladimir-7 1 час назад

    Жалко, что Магнусон уходит, но возможно сказываются последствия травмы
    или действия некомпетентных в футболе, в частности, англосаксонских шакалов.

    1
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    Рейтинг: +454

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Да уж у Цска времена не легкие начались, нужно в первую очередь от березы избавляться, а потом уже новый тренер решил бы кого продлевать а кого нет

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    Рейтинг: +24648

    vladimir-7 > SpartakMoskwa 1 час назад

    В ЦСКА кроме Березуцких, есть кому решать вопросы выбора и комплектования команды.

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    Рейтинг: +64314

    portero 1 час назад

    ЦСКА включил режим экономии, правильно!
    Надо избавляться от иносранцев с высокой зарплатой, не играют они на эти деньги...

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    Рейтинг: +846

    Hoahin > portero 1 час назад

    В ЦСКА относительно других топ клубов РПЛ зарплаты всегда были низкими, нет там попросту высоких зарплат... Если память не изменяет самая высокая была у Влашича и то не долго

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