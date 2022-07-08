Агент Николича высказался во возможном возвращении тренера в РПЛ

Деян Йоксимович, агент бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал возможное возвращение тренера в РПЛ.

«Марко наслаждается летом впервые за 15 лет. Касательно других вещей или слухов по поводу Динамо или ЦСКА, я не знаю. Не могу это обсуждать.

Когда он вернется в Россию, тоже не знаю, но как видите, сейчас не самая лучшая ситуация для этого», — сказал Йоксимович.