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Мартинс вернулся в Россию. Он присоединится к «Спартаку» в Санкт-Петербурге

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию.

«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.

  • 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
  • С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперкубке 9 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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