Мартинс вернулся в Россию. Он присоединится к «Спартаку» в Санкт-Петербурге

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию.
«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.
- 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
- С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперкубке 9 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»