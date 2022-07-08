Мартинс вернулся в Россию. Он присоединится к «Спартаку» в Санкт-Петербурге

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию.

«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня», — сообщил Зеленов.