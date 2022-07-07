Слуцкий: «Рубин» – очень большой европейский клуб»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о статусе казанского клуба.

«Рубин» – большой клуб, который знают во всей Европе, я сейчас абсолютно не шучу.

Сейчас, когда мы ведем переговоры не только с российскими игроками, но и с зарубежными, первая ассоциация с «Рубином» – это матч с «Барселоной», знаменитый гол Рязанцева.

Все знают «Рубин». Это очень большой европейский клуб», – сказал Слуцкий.