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Слуцкий: «Рубин» – очень большой европейский клуб»

7 июля 2022, 21:26
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о статусе казанского клуба.

«Рубин» – большой клуб, который знают во всей Европе, я сейчас абсолютно не шучу.

Сейчас, когда мы ведем переговоры не только с российскими игроками, но и с зарубежными, первая ассоциация с «Рубином» – это матч с «Барселоной», знаменитый гол Рязанцева.

Все знают «Рубин». Это очень большой европейский клуб», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Salt-N-Pepa
1657220151
Ага. Видели в матче с Ракувом какой это большой европейский клуб))))
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Garrincha58
1657220797
это было давно и совсем не долго два года он был на высоте а потом влачился в середняках РПЛ и вот до чего дошло
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САДЫЧОК
1657221739
Это же , каким нужно быть одаренным тренером , чтобы опустить в пердив очень большой европейский клуб ?!
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Dr.Metal
1657221839
Не смеши, Леня. Матч с Барселоной это вообще единственное светлое пятно. Игра при Бердыеве это унылое говнище. Смотреть было невозможно. 10 центральных защитников и вратарь. Одна контратака, гол и победа унылая
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jek718875
1657221932
А потом добавил:а я большой европейский коуч,но играем мы в ФНЛ
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lipatov32
1657224166
Какой какой? Слуцкер ты бухать завязывай!!!!
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RUSARM
1657224960
Угомоните уже этого КВНщика!! А то он сейчас наплетет кучу трофеев в ФНЛ!!!
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