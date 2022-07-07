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Слуцкий: «Рубин» – очень большой европейский клуб»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о статусе казанского клуба.

«Рубин» – большой клуб, который знают во всей Европе, я сейчас абсолютно не шучу.

Сейчас, когда мы ведем переговоры не только с российскими игроками, но и с зарубежными, первая ассоциация с «Рубином» – это матч с «Барселоной», знаменитый гол Рязанцева.

Все знают «Рубин». Это очень большой европейский клуб», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +17069

    Garrincha58 7 минут назад

    это было давно и совсем не долго два года он был на высоте а потом влачился в середняках РПЛ и вот до чего дошло

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    Рейтинг: +523

    Salt-N-Pepa 18 минут назад

    Ага. Видели в матче с Ракувом какой это большой европейский клуб))))

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