Слуцкий: «Рубин» – очень большой европейский клуб»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о статусе казанского клуба.
«Рубин» – большой клуб, который знают во всей Европе, я сейчас абсолютно не шучу.
Сейчас, когда мы ведем переговоры не только с российскими игроками, но и с зарубежными, первая ассоциация с «Рубином» – это матч с «Барселоной», знаменитый гол Рязанцева.
Все знают «Рубин». Это очень большой европейский клуб», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
- Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
Источник: Sport24