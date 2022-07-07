Агент Ахметова назвал причину, по которой Ильзат перешел в «Краснодар»

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника Ильзата Ахметова, прокомментировал переход футболиста в «Краснодар».

«Ильзат Ахметов перешeл в «Краснодар», потому что это – лучший клуб России, для него и для меня тоже.

До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ», – сказал Гегечкори.