Агент Ахметова назвал причину, по которой Ильзат перешел в «Краснодар»

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника Ильзата Ахметова, прокомментировал переход футболиста в «Краснодар».
«Ильзат Ахметов перешeл в «Краснодар», потому что это – лучший клуб России, для него и для меня тоже.
До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ», – сказал Гегечкори.
- «Краснодар» подписал контракт с Ахметовым на два года.
- Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года.
- За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
Источник: Metaratings