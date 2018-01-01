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Агент Ахметова назвал причину, по которой Ильзат перешел в «Краснодар»

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника Ильзата Ахметова, прокомментировал переход футболиста в «Краснодар».

«Ильзат Ахметов перешeл в «Краснодар», потому что это – лучший клуб России, для него и для меня тоже.

До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ», – сказал Гегечкори.

  • «Краснодар» подписал контракт с Ахметовым на два года.
  • Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года.
  • За 4 сезона хавбек провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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Источник: Metaratings

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