Терюшков: «Никакой CAS не вернет российский футбол на мировую арену в ближайшие 15 лет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что отстранение российских команд от международных турниров затянется на долгие годы.
«Мы понимаем, что последние четыре месяца живем в совершенно других условиях. Конечно, это нужно было прогнозировать на протяжении последних восьми лет.
Понимаем, что никакой CAS не вернет нас в ближайшие 5, 10, 15 лет на мировую арену», – сказал Терюшков.
- Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
- Также ФИФА разрешила футболистам приостанавливать до 2023 года контракты с российскими командами.
Источник: «Матч ТВ»