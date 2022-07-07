Терюшков: «Никакой CAS не вернет российский футбол на мировую арену в ближайшие 15 лет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что отстранение российских команд от международных турниров затянется на долгие годы.

«Мы понимаем, что последние четыре месяца живем в совершенно других условиях. Конечно, это нужно было прогнозировать на протяжении последних восьми лет.

Понимаем, что никакой CAS не вернет нас в ближайшие 5, 10, 15 лет на мировую арену», – сказал Терюшков.