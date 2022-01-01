Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Терюшков: «Никакой CAS не вернет российский футбол на мировую арену в ближайшие 15 лет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что отстранение российских команд от международных турниров затянется на долгие годы.

«Мы понимаем, что последние четыре месяца живем в совершенно других условиях. Конечно, это нужно было прогнозировать на протяжении последних восьми лет.

Понимаем, что никакой CAS не вернет нас в ближайшие 5, 10, 15 лет на мировую арену», – сказал Терюшков.

  • Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
  • Также ФИФА разрешила футболистам приостанавливать до 2023 года контракты с российскими командами.

Новости по теме
В «Химках» отрицают интерес к Кокорину 3
Стало известно, почему «Зенит», «Спартак» и еще четыре клуба сомневаются в создании Кубка РПЛ 5
В «Химках» объяснили, почему проголосовали против введения Кубка РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:53
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +160

    NET VOINE 49 минут назад

    в ближайшие 15 лет-----Я ору.Даже до ярого путиниста Терюшонкова дошло насколько все серъезно. В какой жесткий расколбас затащил российский народ его вождь.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +486

    Sergh4 1 час назад

    Поэтому включите уже наконец Крымские клубы в РФС!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +160

    NET VOINE > Sergh4 48 минут назад

    РФС против.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8510

    R_a_i_n 2 часа назад

    Та пофиг. Есть вещи важнее.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11066

    Алексей З 2 часа назад

    Вся Европа живёт в других условиях.
    У многих УМА не хватило спрогнозировать , к чему их выходка приведёт.

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11