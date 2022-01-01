Терюшков: «Никакой CAS не вернет российский футбол на мировую арену в ближайшие 15 лет»

в ближайшие 15 лет-----Я ору.Даже до ярого путиниста Терюшонкова дошло насколько все серъезно. В какой жесткий расколбас затащил российский народ его вождь.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что отстранение российских команд от международных турниров затянется на долгие годы.
«Мы понимаем, что последние четыре месяца живем в совершенно других условиях. Конечно, это нужно было прогнозировать на протяжении последних восьми лет.
Понимаем, что никакой CAS не вернет нас в ближайшие 5, 10, 15 лет на мировую арену», – сказал Терюшков.
- Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
- Также ФИФА разрешила футболистам приостанавливать до 2023 года контракты с российскими командами.