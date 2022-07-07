Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа

Новичок «Пари НН» Эдгар Севикян прокомментировал свой переход в нижегородский клуб.

– Эдгар, расскажи, как состоялся твой переход?

– В «Пари НН» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодежной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы.

Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением.

У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провел не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика.

Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении ее задач.

– Чем занимался до того, как присоединился к «Пари НН»?

– Во второй половине мая у меня завершился сезон в Испании. Потом я находился в Москве, тренировался по индивидуальной программе в зале и на футбольном поле.

Прекрасно понимаю, что ребята уже набрали определенный тренировочный и игровой ритм, и буду делать всe, чтобы подтянуться к ним и к старту чемпионата подойти в хорошей спортивной форме.