Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа

Новичок «Пари НН» Эдгар Севикян прокомментировал свой переход в нижегородский клуб.

– Эдгар, расскажи, как состоялся твой переход?

– В «Пари НН» меня пригласил главный тренер команды Михаил Михайлович Галактионов. Под его руководством в молодежной сборной я получал только положительные эмоции и удовольствие от совместной работы.

Это касалось и атмосферы внутри команды, и стиля игры, и тренировочного процесса. Поэтому я и воспользовался приглашением.

У меня получился непростой сезон в «Леванте»: провел не так много игр, как хотелось бы. Чувствовал: чтобы обрести уверенность, мне необходима игровая практика.

Моя главная цель – как можно быстрее набрать свою лучшую форму и помочь новой команде в решении ее задач.

– Чем занимался до того, как присоединился к «Пари НН»?

– Во второй половине мая у меня завершился сезон в Испании. Потом я находился в Москве, тренировался по индивидуальной программе в зале и на футбольном поле.

Прекрасно понимаю, что ребята уже набрали определенный тренировочный и игровой ритм, и буду делать всe, чтобы подтянуться к ним и к старту чемпионата подойти в хорошей спортивной форме.

  • Севикян подписал 3-летний контракт с «Пари НН».
  • Хавбек – воспитанник «Локомотива».
  • Он ушел в «Леванте» в 2017 году и говорил, что не собирается возвращаться в Россию.

Новости по теме
Севикян перешел в «Пари НН» из «Леванте». Контракт – на три года
«Пари НН» близок к подписанию Севикяна из «Леванте» 7
«Пари НН» хочет подписать Севикяна из «Леванте» 1
Источник: сайт «Пари НН»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:26
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +132

    Аден 1 час назад

    переобулась армяшка.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +470

    SLADE2019 > Аден 50 минут назад

    А без армяшек нельзя было прокомментировать?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3444

    Axe111 2 часа назад

    ПАРИ НН

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11