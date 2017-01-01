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Севикян: «В России клубы будут соревноваться без цели. Мой приоритет – Европа»

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.

«Сейчас мой приоритет – Европа. Я уехал ради того, чтобы развиваться и построить карьеру там.

Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то.

В Европе другой футбол, другая философия, а в России клубы будут соревноваться без какой-то цели, только за место или за то, чтобы не вылететь в ФНЛ.

Но я не закрываю себе двери и рассматриваю все варианты, но сначала буду смотреть в сторону Европы», – сказал Севикян.

  • Российские команды отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23.
  • Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Он ушел в «Леванте» в 2017 году.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1119

    Lilipyt 21 минуту назад

    Сразу видно, что мышление не правильное. Главная задача это чемпионство в своем чемпионате, а не игра в еврокубках. Еврокубки это бонус, не более. их так распиарили, что внутренний чемпионат и кубки начали считать второсортными.

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