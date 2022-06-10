Севикян: «В России клубы будут соревноваться без цели. Мой приоритет – Европа»

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.
«Сейчас мой приоритет – Европа. Я уехал ради того, чтобы развиваться и построить карьеру там.
Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то.
В Европе другой футбол, другая философия, а в России клубы будут соревноваться без какой-то цели, только за место или за то, чтобы не вылететь в ФНЛ.
Но я не закрываю себе двери и рассматриваю все варианты, но сначала буду смотреть в сторону Европы», – сказал Севикян.
- Российские команды отстранены от участия в еврокубках до конца сезона-2022/23.
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
- Он ушел в «Леванте» в 2017 году.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»