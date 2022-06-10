Севикян: «В России клубы будут соревноваться без цели. Мой приоритет – Европа»

Полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян рассказал, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.

«Сейчас мой приоритет – Европа. Я уехал ради того, чтобы развиваться и построить карьеру там.

Мне кажется, что в России немного другой подход к футболу. Из-за санкций с еврокубками тяжело рассматривать Россию как место, где можно конкурировать за что-то.

В Европе другой футбол, другая философия, а в России клубы будут соревноваться без какой-то цели, только за место или за то, чтобы не вылететь в ФНЛ.

Но я не закрываю себе двери и рассматриваю все варианты, но сначала буду смотреть в сторону Европы», – сказал Севикян.