«И какой смысл тогда был в Европе?». Оздоев – о Смолове в «Сельте»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о периоде карьеры Федора Смолова в «Сельте».

«Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» – молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе?

По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось.

Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы», – сказал Оздоев.