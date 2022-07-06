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«И какой смысл тогда был в Европе?». Оздоев – о Смолове в «Сельте»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о периоде карьеры Федора Смолова в «Сельте».

«Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» – молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе?

По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось.

Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы», – сказал Оздоев.

  • «Сельта» арендовала Смолова в январе 2020 года.
  • Нападающий забил 2 гола в 14 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16185

    Cleaner 1 час назад

    Какой же Оздоев мк завистливый...(((

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    Рейтинг: +3444

    Axe111 2 часа назад

    оздоев)))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +10387

    alp 2 часа назад

    лучше играть чем сидеть на скамейке. не?

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