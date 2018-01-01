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«Даже моя жена не знала про это». Журналист Романо удивил игрока инсайдом

Защитник Мая Йошида перешел из «Сампдории» в «Шальке-04».

Немецкий клуб объявил о подписании 33-летнего японца 5 июля, но слухи о переходе игрока в «Шальке» появились на день раньше.

Известный журналист Фабрицио Романо 4 июля написал у себя в твиттере: «Шальке» подпишет японского центрального защитника Йошиду свободным агентом. Завтра он прилетит в Германию на медосмотр. Мая отклонил множество предложений от других клубов, включая «Трабзонспор».

Йошида ответил ему: «Этот парень невероятен. Даже моя жена не знала про «Трабзонспор».

Романо поблагодарил японца: «Скажи жене, чтобы она на меня подписалась. Тогда она будет знать о тебе больше. Было приятно смотреть за твоей игрой в Италии. Удачи в Германии».

Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

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Источник: «Бомбардир»

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