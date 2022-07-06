Ещенко: «Суперкубок в Питере – это неправильно. Но «Спартаку» надо играть»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о проведении матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

– Впереди у «Спартака» матч за Суперкубок. Как вам решение играть в Питере?

– Этот вопрос надо задавать РФС. Они же знали за три тура до конца, что «Зенит» выиграл чемпионат. И априори надо было убирать Питер из претендентов на Суперкубок, чтобы не давать поводов для разговоров.

Ну а когда победитель Кубка определился, не думаю, что сложно было найти стадион, чтобы провести матч. Назначать город-хозяина до начала сезона – тоже бред. Зачем?

– Играть в Питере – неправильно?

– По мне, неправильно. Но играть надо.