Сон: «На ЧМ-2018 я отомстил Германии за расизм»

Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон доволен, что способствовал вылету сборной Германии с последнего чемпионата мира. Команды были в одной группе.
«В Германии я пережил действительно трудные, невообразимые моменты. Сталкивался с расизмом. У меня возникали мысли, что я должен отомстить.
Когда немцы плакали после вылета с ЧМ-2018, я почувствовал, что отомстил», – сказал Сон.
- Южная Корея тогда победила Германию со счетом 2:0, Сон забил.
- Обе команды поучаствуют в ЧМ-2022.
- Сон – лучший бомбардир последнего сезона АПЛ.
Источник: Yahoo Sports