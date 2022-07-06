Сон: «На ЧМ-2018 я отомстил Германии за расизм»

Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон доволен, что способствовал вылету сборной Германии с последнего чемпионата мира. Команды были в одной группе.

«В Германии я пережил действительно трудные, невообразимые моменты. Сталкивался с расизмом. У меня возникали мысли, что я должен отомстить.

Когда немцы плакали после вылета с ЧМ-2018, я почувствовал, что отомстил», – сказал Сон.