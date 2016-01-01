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Федотов: «В ЦСКА каждая позиция требует усиления»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о необходимости серьезно усиливать состав, а также прокомментировал серию команды из трех поражений подряд после его назначения.

«Мы сейчас в поисках не нападающего, а команды. У нас сейчас один центральный защитник, нам нужно усиление в эту зону. Мы сейчас в меньшинстве. Каждая позиция требует усиления.

Проблески игры были в матче с «Велесом», где подвела реализация. Напряжeнные тренировки пока не позволяют нам всe показывать. Баланс наступает, когда все в одинаковом в состоянии. Нам нужно к этому прийти, хотя времени мало, но мы это сделаем.

Амбиции есть и у меня, и у игроков. У нас три поражения подряд. Это заставляет к игре с «Сочи» подойти с остервенением. Осталось немножко, надеемся, что кто-то вернeтся в строй.

Заболотный старается. В каких-то эпизодах даже зашкаливает. Просто пока он открывается не туда, куда бы нам хотелось. Где-то недобегают наши инсайды.

Мы долго ищем решение, долго двигаем мяч. Есть открытые футболисты во флангах, а мы пытаемся играть через центр, хотя мы это запрещаем. Надо убыстрить и упростить этот футбол, тогда всe будет хорошо», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2258

    B.G. 1 час назад

    Ага, Федотову нужно усиление а Березуцким не нужно было.....

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