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  • Орлов – о Дзюбе в костюме Дэдпула: «Подобная выходка не укладывается ни в какие рамки. Вышел клоуном, решил всех перекрыть»

Орлов – о Дзюбе в костюме Дэдпула: «Подобная выходка не укладывается ни в какие рамки. Вышел клоуном, решил всех перекрыть»

5 июля 2022, 00:17
20

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за празднование чемпионства в костюме Дэдпула.

– И Дзюба стал открыто апеллировать к тренерскому штабу, что его место не на лавке, а в основе...

– Да. Когда он так по-хамски повeл себя с тренером, я начал говорить, что ему, на самом-то деле, надо просто больше тренироваться, чтобы больше двигаться. Конечно, это было воспринято всеми апологетами Дзюбы в штыки.

Как же он меня тогда назвал? Ах, да – флюгером. Мол, раньше у меня было иное мнение на его счeт, а теперь я его необоснованно сменил. Как будто я подыграл Семаку.

Но я же просто видел, как Дзюба играет, и критика была справедливая с моей стороны, он мало двигался. Я ему ответил: мол, парень, если ты добился чего-то – молодец, но если профессиональный спортсмен остановился в росте – всe, конец его славе.

Спорт вообще предполагает один день торжества после победы. А дальше титулы твои и медали уже не играют – надо снова выходить и доказывать, что ты – лучший. Это новая жизнь, новый матч.

И ты должен держать свою форму. А Дзюба принялся почивать на лаврах вместо того, чтобы снова пахать.

Ну и конечно, выяснилось, что он страшный эгоист. Посчитал, что я взъелся на него, покритиковав, когда он вышел на награждение золотыми медалями чемпионата России в образе киногероя.

Вообще это страшная ошибка клуба. Кому бы в голову пришло такое? Люди играют за «Зенит», за команду, клуб делал для этого многое – выиграли в итоге, получили золотые футболки, надели их, а один вышел клоуном. То есть он решил всe и всех перекрыть, это его личный эпатаж.

– Надо было остановить его?

– Да, в команде должен был найтись тот руководитель, который сказал бы: «Парень, ты не тем занимаешься!». Это могли быть слова генерального директора или главного тренера: «Ты должен благодарить «Зенит», что он сделал тебя великим. Без «Зенита» ты бы не стал таким, и главное для тебя все-таки – честь клуба, а ты сейчас еe попрал».

Об этом тогда никто не подумал, а я это всe вскоре озвучил. Признаюсь: для меня подобная выходка вообще не укладывается ни в какие рамки, я сам футболист, для меня клуб превыше всего.

Конечно, не сомневаюсь, всe руководство клуба было мысленно на моей стороне, но почему никто Дзюбу не осадил? Потом ему дали контракт – «2+1», по-моему, и заоблачную зарплату до 4 миллионов евро в год. Ну как можно было футболиста, выступающего уже на пределе, на такие условия подписывать? Это что такое?

Кстати, тогда и Аршавин высказывался в том смысле, что практически три года – это многовато. Почему и начали считать, какой процент матчей сыграл Дзюба. Значит, уже тогда клуб решил для себя, что надо с ним расстаться.

И так было правильно, это чисто спортивное решение – никакие не интриги. Парень, ты молодец, ты прекрасно играл, ты и хорошо заработал в нашем клубе, получил свою толику славы и почeта. Но есть объективная реальность. Вот и вся история Дзюбы.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Plyash
1656969804
Ой смотри,Гена,а то Дзюбло вернётся в Питер да охреначит тебя своим болтом по лбу.Последние мозги вышибит.
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inzek
1656971165
че-то дядя гена переобуваться начал) он же всегда артемона в попу целовал)
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житель СПб
1656981883
В целом все правильно. Артему надо было не почивать на лаврах - а работать. А он - расслабился... С другой стороны, от футболиста требовать больших мозгов - смешно! И они все более-менее одинаковы. Вот что не надо было делать - платить ему слишком большие деньги! Это ему и сейчас мешает в поиске клуба.
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nik55
1656996064
сам Зенит виноват----сначало сделали из бревна супер-пупер и сами ему все позволяли а теперь опомнились что бревно оказалось гнилым----позже он много скажет о клубе не очень хорошего
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paracetamol
1656998955
От клоунов надо избавляться и как можно скорее, что от Зюбы, что от Зеленского! Прав Геннадий Сергеевич.
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zigbert
1657002609
Для многих игроков история Дзюбы может стать примером, когда человек из за своей алчности и самовлюбленности может превратиться в никому не нужного футболиста.
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NewLife
1657003033
Когда зюба появился в костюме дэдпула, Медведев должен был выйти в костюме клоуна)
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R_a_i_n
1657004153
Пройдет пару лет и будем читать Зюбины помои про Зенит.
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alp
1657005286
"если чел плюнет в коллектив, то, коллектив утрется.. но если коллектив плюнет в чела, то, чел утонет.." вот и вся история дзюбы
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"supermax"
1657006109
то в жопу целуют, то обсирают...хах
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