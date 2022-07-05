Орлов – о Дзюбе в костюме Дэдпула: «Подобная выходка не укладывается ни в какие рамки. Вышел клоуном, решил всех перекрыть»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за празднование чемпионства в костюме Дэдпула.

– И Дзюба стал открыто апеллировать к тренерскому штабу, что его место не на лавке, а в основе...

– Да. Когда он так по-хамски повeл себя с тренером, я начал говорить, что ему, на самом-то деле, надо просто больше тренироваться, чтобы больше двигаться. Конечно, это было воспринято всеми апологетами Дзюбы в штыки.

Как же он меня тогда назвал? Ах, да – флюгером. Мол, раньше у меня было иное мнение на его счeт, а теперь я его необоснованно сменил. Как будто я подыграл Семаку.

Но я же просто видел, как Дзюба играет, и критика была справедливая с моей стороны, он мало двигался. Я ему ответил: мол, парень, если ты добился чего-то – молодец, но если профессиональный спортсмен остановился в росте – всe, конец его славе.

Спорт вообще предполагает один день торжества после победы. А дальше титулы твои и медали уже не играют – надо снова выходить и доказывать, что ты – лучший. Это новая жизнь, новый матч.

И ты должен держать свою форму. А Дзюба принялся почивать на лаврах вместо того, чтобы снова пахать.

Ну и конечно, выяснилось, что он страшный эгоист. Посчитал, что я взъелся на него, покритиковав, когда он вышел на награждение золотыми медалями чемпионата России в образе киногероя.

Вообще это страшная ошибка клуба. Кому бы в голову пришло такое? Люди играют за «Зенит», за команду, клуб делал для этого многое – выиграли в итоге, получили золотые футболки, надели их, а один вышел клоуном. То есть он решил всe и всех перекрыть, это его личный эпатаж.

– Надо было остановить его?

– Да, в команде должен был найтись тот руководитель, который сказал бы: «Парень, ты не тем занимаешься!». Это могли быть слова генерального директора или главного тренера: «Ты должен благодарить «Зенит», что он сделал тебя великим. Без «Зенита» ты бы не стал таким, и главное для тебя все-таки – честь клуба, а ты сейчас еe попрал».

Об этом тогда никто не подумал, а я это всe вскоре озвучил. Признаюсь: для меня подобная выходка вообще не укладывается ни в какие рамки, я сам футболист, для меня клуб превыше всего.

Конечно, не сомневаюсь, всe руководство клуба было мысленно на моей стороне, но почему никто Дзюбу не осадил? Потом ему дали контракт – «2+1», по-моему, и заоблачную зарплату до 4 миллионов евро в год. Ну как можно было футболиста, выступающего уже на пределе, на такие условия подписывать? Это что такое?

Кстати, тогда и Аршавин высказывался в том смысле, что практически три года – это многовато. Почему и начали считать, какой процент матчей сыграл Дзюба. Значит, уже тогда клуб решил для себя, что надо с ним расстаться.

И так было правильно, это чисто спортивное решение – никакие не интриги. Парень, ты молодец, ты прекрасно играл, ты и хорошо заработал в нашем клубе, получил свою толику славы и почeта. Но есть объективная реальность. Вот и вся история Дзюбы.