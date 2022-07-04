Уткин – о сбоях при оформлении Fan ID: «Система присоединилась к бойкоту фанатов»

Блогер Василий Уткин пошутил о сбоях системы оформления Fan ID на «Госуслугах».
«Пишут, что система выдачи Fan ID на «Госуслугах» не работает.
Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. Я бы серьезно рассмотрел вариант, что система подумала, да и присоединилась к бойкоту Fan ID со стороны активных болельщиков «Спартака», «Динамо», «ЦСКА», «Торпедо» и «Зенита», – написал Уткин в телеграме.
- Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина