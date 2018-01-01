Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

Уткин – о сбоях при оформлении Fan ID: «Система присоединилась к бойкоту фанатов»

Блогер Василий Уткин пошутил о сбоях системы оформления Fan ID на «Госуслугах».

«Пишут, что система выдачи Fan ID на «Госуслугах» не работает.

Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. Я бы серьезно рассмотрел вариант, что система подумала, да и присоединилась к бойкоту Fan ID со стороны активных болельщиков «Спартака», «Динамо», «ЦСКА», «Торпедо» и «Зенита», – написал Уткин в телеграме.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Болельщики не могут оформить Fan ID. Система дала сбой в первый день работы

Президент «Урала»: «Директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID»

Новости по теме
Источник: телеграм-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11