Сутормин рассказал, как реагирует на заявления Заремы о «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о критике в адрес петербургского клуба.

– Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?

– Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем.

– Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.

– У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать.

Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

– Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» – фарм-клубы «Зенита»?

– С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют – даже не видим смысла обсуждать подобные вещи.

Я то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить!

Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.