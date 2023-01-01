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Сутормин рассказал, как реагирует на заявления Заремы о «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о критике в адрес петербургского клуба.

Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?

– Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем.

– Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.

– У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать.

Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

– Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» – фарм-клубы «Зенита»?

– С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют – даже не видим смысла обсуждать подобные вещи.

Я то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить!

Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:11
Комментарии4
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    Рейтинг: +1868

    моэм 2 часа назад

    Какое же говно этот Зенит...Зарема давно молчит , а собаки дворовые типа Семака , Медведева , Сутормина все гавкают и гавкают ... ну не уроды ли ???

    1
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    Рейтинг: +10360

    alp > моэм 1 час назад

    "давно" это сколько для тебя? последнее ее высказывание - прошедшая суббота.

    0
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    Рейтинг: +7132

    BarStep 2 часа назад

    Ответы уже мужа.,
    на каждый из провокационных вопросов..

    Молодец парень, уважуха

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +729

    БеZуМныЙ 3 часа назад

    Эта бабец стала посмешищем, как и фердун со всеми хряками. Гыгыгы

    2
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