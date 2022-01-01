Ротенберг: «Сочи» сделал акцент на воспитание молодых ребят»

По тихонечку закрывается этот проект. Лучших Зенит забирёт. Роттенбергу это вообще не надо.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что отныне клуб будет ориентироваться на молодежь.
«В Сочи очень хорошие условия для развития футбола. Поэтому мы сделали акцент на воспитание молодых ребят и академию, ее развитие. Хотим, чтобы дети росли, видя те результаты, которые мы показываем в профессиональном спорте. Чтобы они понимали, что есть перспектива для развития. В России, а также совместно со странами, которые идут нам на встречу.
Наши условия позволяют достигать результатов на самом высоком уровне. Сегодня у нас в академии провели мастер-класс представители «Зенита», а вечером будет интереснейший матч с «Црвеной Звездой» в Сочи. Мы его поэтому здесь и проводим, чтобы ребята из академии чувствовали интерес и знали, что они нужны и ими здесь занимаются», – сказал Ротенберг.
Летние новички «Сочи»:
- защитник Артем Мещанинов (26 лет);
- полузащитник Кирилл Ушатов (22 года);
- полузащитник Тимофей Шипунов (18 лет);
- форвард Даниил Мартовой (19 лет);
- форвард Владислав Сарвели (24 года).