«Спартак» пожаловался, что Ларссон не поблагодарил клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход нападающего Джордана Ларссона. Контракт разорван.

«Джордан за последнее время дал много-много интервью, в которых мы не увидели слов благодарности клубу и болельщикам.

Может, еще скажет. Мы благодарны Ларссону за тот серебряный сезон и его попытки вернуть былую форму», – сказал Зеленов.