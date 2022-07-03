«Спартак» пожаловался, что Ларссон не поблагодарил клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход нападающего Джордана Ларссона. Контракт разорван.
«Джордан за последнее время дал много-много интервью, в которых мы не увидели слов благодарности клубу и болельщикам.
Может, еще скажет. Мы благодарны Ларссону за тот серебряный сезон и его попытки вернуть былую форму», – сказал Зеленов.
- «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
- Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
- С апреля он выступал за АИК.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»