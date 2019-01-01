Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

«Спартак» пожаловался, что Ларссон не поблагодарил клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал уход нападающего Джордана Ларссона. Контракт разорван.

«Джордан за последнее время дал много-много интервью, в которых мы не увидели слов благодарности клубу и болельщикам.

Может, еще скажет. Мы благодарны Ларссону за тот серебряный сезон и его попытки вернуть былую форму», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

Новости по теме
«Ларссон – мудак, тут даже обсуждать нечего». Радимов – об экс-форварде «Спартака» 10
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака» 10
«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим». Мостовой – о шутке «Спартака» про Ларссона 22
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +8429

    R_a_i_n 8 минут назад

    Пора забыть уже

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11