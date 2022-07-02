Гаранин назвал задачи «Сочи» на следующий сезон

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о целях команды на сезон-2022/23.

«Задачи в этом сезоне быть ниже точно нет. Безусловно, команда за три года, что находится в РПЛ, подняла высокую планку. Мы не хотим ее опускать.

Понятно, что в футболе все могут решить сантиметры. Но мы хотим двигаться вперед. Не буду фантазировать – первое место, третье. Главное – развиваться», – заявил Гаранин.