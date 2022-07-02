Экс-тренер ЦСКА Бабаян: «Акинфеев питается один раз в день и часто пьет кофе»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о статусе и влиянии на команду капитана Игоря Акинфеева.

– Вы сказали про Акинфеева. Многие говорят, что у него особый статус в команде – он больше, чем игрок...

– Это правда. Акинфеев – настоящая живая легенда. От него очень многое зависит. Игорь влияет на настроение команды, у него всегда желание выжать максимум из любого эпизода. Он управляет защитниками.

Ты чувствуешь, что это личность. Вокруг него команда объединяется. Ты как тренер можешь даже ничего не делать, лишь немного направлять. В плане атмосферы он важнейший человек.

Игорь прекрасно знает, когда ему отдыхать, как ему тренироваться. Таких людей очень мало. Действительно очень большой футболист не только для ЦСКА, но для всего российского футбола.

Мало игроков с таким характером, таким настроем. Человек добился всего, может уже просто отдыхать, но он отдаeтся на каждой тренировке!

– Как именно Игорь влиял на команду?

– Примеров очень много. Где-то Игорь находил нужные слова, особенно в первом круге... Почему мы говорим, что он больше, чем игрок? Мы много матчей провели на ноль.

Он чувствует давление на наши ворота и знает, когда разредить ситуацию, какие слова сказать в перерыве, чтобы немного встряхнуть защитников, чтобы они тоже почувствовали уверенность.

Естественно, сначала говорил тренер, потом уже он. У Игоря сильно развито чувство партнeра. И есть умение правильно подобрать слова.

Может сказать Дивееву: «Здесь нужно вот так сыграть, почему ты делаешь по-другому?». А другие слушают. Как тренер ты понимаешь, что он все правильно подсказывает – можешь что-то добавить, подправить, но посыл всегда верный.

Он знает, как управлять партнерами, и что необходимо сделать, чтобы по твоим воротам меньше били.

– То есть это уже почти играющий тренер?

– Да, я его так и называл. Игорь – это реально член тренерского штаба. Я всегда говорил: «Игорь Владимирович, ты чего там сидишь? Давай за наш стол, это твоe место».

– Говорят, Акинфеев питается по системе Овчинникова: прием пищи – раз в день, пьет много кофе.

- Не знаю, чья это система, но близко к правде. На эту тему Игорь не любитель распространяться.

Но мне он говорил, что действительно один раз в день питается, часто пьeт кофе, не принимает лишние калории и следит за всем этим, потому что понимает, что именно идет во вред его здоровью.