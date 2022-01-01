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Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи»

Нападающий Владислав Сарвели поделился впечатлениями от пребывания в расположении «Сочи».

  • 24 июня футболист перешел в сочинский клуб из «Крыльев Советов».
  • Он взял 11-й игровой номер.
  • В составе самарцев Сарвели забил 16 голов и сделал 11 ассистов в 61 матче.

«Я практически освоился. Потихоньку привыкаю. Сейчас новый этап в жизни, который нужно преодолеть. Футбольная карьера из этого и состоит.

Только у единиц получается играть в одном клубе долгое время. Сейчас я двигаюсь дальше. Новый тренер – новый вызов для меня», – сказал Сарвели.

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Источник: «Чемпионат»

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