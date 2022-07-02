Промес запишет совместный трек с Егором Шипом и рэпером ST

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Егор Шип анонсировал совместный трек с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

«Вы все уже видели, как меня Квинси пранканул со стадионным концертом. Я видел его треки, знаю, что он тоже читает рэп, и я хочу сделать с ним фит.

Еще он хочет, чтобы на треке был Саня ST. Сань, давай сделаем это», – заявил Шип.

«Парни, это будет легендарно! Я в деле!» – написал ST в комментариях к публикации Шипа в соцсетях.