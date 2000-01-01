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Промес запишет совместный трек с Егором Шипом и рэпером ST

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Егор Шип анонсировал совместный трек с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

«Вы все уже видели, как меня Квинси пранканул со стадионным концертом. Я видел его треки, знаю, что он тоже читает рэп, и я хочу сделать с ним фит.

Еще он хочет, чтобы на треке был Саня ST. Сань, давай сделаем это», – заявил Шип.

«Парни, это будет легендарно! Я в деле!» – написал ST в комментариях к публикации Шипа в соцсетях.

  • В прошлом сезоне Промес забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Шип 10 лет занимался футболом, но в 2019 году бросил и стал блогером.
  • Александр Степанов (ST) болельщик «Спартака».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +19301

    derrik2000 14 минут назад

    По пути Егория Титова пойдёт: кабы чего не вышло...
    ))

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