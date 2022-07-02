Промес запишет совместный трек с Егором Шипом и рэпером ST

Видеоблогер и музыкальный исполнитель Егор Шип анонсировал совместный трек с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.
«Вы все уже видели, как меня Квинси пранканул со стадионным концертом. Я видел его треки, знаю, что он тоже читает рэп, и я хочу сделать с ним фит.
Еще он хочет, чтобы на треке был Саня ST. Сань, давай сделаем это», – заявил Шип.
«Парни, это будет легендарно! Я в деле!» – написал ST в комментариях к публикации Шипа в соцсетях.
- В прошлом сезоне Промес забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Шип 10 лет занимался футболом, но в 2019 году бросил и стал блогером.
- Александр Степанов (ST) – болельщик «Спартака».
Источник: «Бомбардир»