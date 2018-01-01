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Гендиректор «Балтики»: «РПЛ и ФНЛ – два разных вида спорта»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о разнице между РПЛ и ФНЛ.

«Мы знаем лигу и ее особенности: перелеты, качество полей, отсутствие VAR и подобные детали, к которым не привыкли новые клубы из РПЛ. ФНЛ и Премьер-лига – практически два разных вида спорта.

Я вижу это нашим плюсом. Самонадеянно, может быть, но я думаю, что это тоже нужно учитывать. Нам пора выходить в РПЛ, и у нас всe, кроме спортивного результата, уже выстроено, на мой взгляд, на уровне Премьер-лиги, осталось только добиться его», – сказал Волженкин.

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Источник: Metaratings

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